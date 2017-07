Brno - Architektonickou soutěží na řešení expozic a výstavních prostor v historické a nové budově Národního muzea v Praze se bude zabývat Krajský soud v Brně. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) soutěž zrušil, u soudu to nyní napadla původně vítězná společnost SGL projekt. ČTK to řekla mluvčí soudu Eva Sigmundová. Soud se obdobnými případy zabývá zhruba rok.

Muzeum postupovalo podle ÚOHS při vypsání soutěže netransparentně a chyby měly vliv na výběr nejvhodnější nabídky. Soutěžní podmínky umožňovaly, aby i soutěžní návrh, který nesplňoval závazné podmínky tendru, nebyl ze soutěže vyřazen. Vzhledem k tomu, že byly chyby už na samotném počátku soutěže, nebylo podle ÚOHS možné postupovat jinak, než soutěž vypsanou už před dvěma lety zrušit.

Samotné muzeum se proti rozhodnutí antimonopolního úřadu neodvolalo. Podle jeho ředitele Michala Lukeše by to nemělo smysl. Část expozic už muzeum připravilo vlastními silami a část chce vyřešit formou zakázek malého rozsahu. "Přednostně oslovíme architekty, kteří by se v rámci zrušené soutěže umístili na předních místech nebo by získali zvláštní ocenění, tak aby měli možnost své mnohdy zajímavé nápady realizovat," řekl letos v červnu Lukeš. Muzeum je podle jeho názoru schopno expozice realizovat v původně stanovených termínech.

Všechny expozice Národního muzea v Praze se po generální rekonstrukci otevřou do poloviny roku 2020. Ke 100. výročí vzniku Československa příští rok v říjnu skončí stavba a v historické budově se otevře velká česko-slovenská výstava. Do poloviny roku 2019 budou pro veřejnost zpřístupněny přírodovědecké expozice a o rok později i historické expozice v Nové budově.

Po otevření bude v historické budově zpřístupněno 90 procent prostor. Nový prostor pro velké exponáty muzeum získá zastřešením obou nádvoří. Vznikne tak i místo pro kavárnu, koncerty a společenské akce. Zpřístupněna bude kupole budovy s výhledem na celou Prahu. Koncept historicko-přírodovědného muzea propojí obě budovy, muzeum bude mít několik návštěvnických okruhů. Zatím se k Nové budově muzea, objektu někdejšího Federálního shromáždění, při rekonstrukci buduje tunel. Opravy budou podle dostupných informací stát 1,6 miliardy korun.