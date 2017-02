Hradec Králové - V historickém centru Hradce Králové dnes odhalili sochu připomínající architekta Alexandera Pura, který v krajském městě v posledních desetiletích určil podobu řady významných staveb. Kovová socha od Tomáše Misíka znázorňuje Pura jako cyklistu v mírně nadživotní velikosti. Stojí uprostřed Malého náměstí. Pur zemřel náhle v roce 2011, v úterý 31. ledna letošního roku by se dožil 70 let.

Sochu radnice symbolicky umístila do míst, která jsou Purovi blízká. "Podílel se na nedalekých projektech, konkrétně na rekonstrukci Klicperova divadla i divadelního studia Beseda. Právě středová část Malého náměstí je pomyslným průnikem těchto dvou míst," uvedla mluvčí radnice Magdaléna Vlčková.

Pur se rovněž jako spoluautor podílel na vzniku budovy České pojišťovny na náměstí 28. října, bytových domů Na Střezině, na rekonstrukci a nástavbách panelových domů v Jungmannově ulici. Byl členem týmu, který vyhrál soutěž na rekonstrukci Benešovy třídy, navrhl budovu Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ve Wonkově ulici. V roce 2012 byl Pur hradeckou radnicí in memoriam oceněn cenou Primus Inter Pares. Dostal ji za významný a nepřehlédnutelný podíl na architektuře a výstavbě města.

Někteří hradečtí zastupitelé se pozastavili nad tím, že radnice sochu pořídila bez soutěže a veřejné diskuze. Podle opozičního zastupitele Martina Hanouska (Změna pro Hradec) se před pořízením sochy měla udělat alespoň odborná diskuze. Podle mluvčí Vlčkové rada města využila své kompetence a o pořízení sochy loni v prosinci rozhodla sama. "Radní chtěli připomenout pro město významnou osobnost. Socha přišla na 250.000 korun," dodala mluvčí.

Podle primátora Zdeňka Finka (Hradecký demokratický klub) by socha nemusela být stále jen na Malém náměstí. "Je to přeci typický hradecký kolař," uvedl primátor. Instalace sochy na dlažbu náměstí nebyla nijak složitá a její případné přesunutí jinam by tak nemělo být problémem. V sousedství Purovy sochy bude ještě žulový sloupek slunečních hodin. Ten loni na jaře poničil neopatrný řidič auta, nyní jsou hodiny v opravě.

Radnice je přesvědčena, že Purovu sochu nepotká neslavný osud pomníku bývalého starosty Františka Ulricha. Pomník z prachatického dioritu za 3,5 milionu korun radnice pořídila v roce 2010, ale po osmi měsících jej z náměstí Svobody odvezla do depozitu technických služeb. Dílo vzbuzovalo kritiku pro údajnou slabou výtvarnou i řemeslnou úroveň.