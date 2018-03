Praha - Na zahrady v Česku se po útlumu v 90. letech znovu vrací pěstování plodin. Nejčastěji jsou to léčivé byliny nebo ovocné keře. V rozhovoru s ČTK na veletrhu For Garden to řekl majitel architektonické firmy Green & White Jiří Baroch. Podle něj je trendem posledních let rovněž návrat k přírodě. Klienti chtějí na zahradách například malý lesík, jezírko nebo luční porost. S rostoucí poptávkou se zvyšují i ceny projektových prací, uvedl dále Baroch.

"Pěstování plodin je dnes docela zásadní prvek. V 90. letech se tady od produkční zahrady ustupovalo, hromadně se kácely ovocné stromy. Dnes se je klienti snaží na zahradu znovu dostat. Většinou jde o drobné ovocné keříky, například maliny, ostružiny nebo borůvky. Nějaké produkční řešení je dnes na devíti zahradách z deseti. Prakticky na žádné nechybí léčivé byliny," uvedl Baroch.

Zájem klientů o služby zahradních architektů podle něj v poslední době roste. Největší nápor je na jaře, druhá o něco menší vlna přichází na podzim. S rostoucím zájmem se zvyšují i ceny. "Samozřejmě musíme zdražovat jako všichni ostatní, ale neřekl bych, že nějak výrazně. Standardní projekt zahrady má u nás kolem 800 metrů čtverečních. A tam se cena pohybuje kolem 15.000 korun," řekl dále Baroch.

Z květin jsou podle něj v poslední době oblíbené hlavně hortenzie, dále rododendrony nebo azalky. "Určitá skupina zákazníků preferuje růže. Ale ty vyžadují větší péči. Klienti, kteří dávají přednost tomu, aby zahrada byla pokud možno bezúdržbová, volí jiné rostliny. Hodně v kurzu jsou okrasné traviny," doplnil architekt. Z dřevin klienti podle něj volí nejčastěji různé zakrslé jehličnany, zejména borovice. V oblibě jsou také muchovník, hloh nebo katalpa.

Prakticky na každé zahradě podle Barocha chtějí mít klienti posezení s grilem nebo krbem. "Většinou chtějí těch posezení víc, aby zahradu využili celkově. Posezení je v zahradě v poslední době zásadním prvkem," sdělil architekt.

Větší poptávka podle něj přichází z venkova. "Souvisí to s odlivem lidí do periferních částí, kde se masově rozrůstá výstavba. Podíl zahrad ve městech je mnohem menší," uvedl dále Baroch.

Zahradní nábytek si podle něj klienti zpravidla vybírají sami. "V případě přírodního venkovského stylu volí většinou dřevo, k modernímu stylu zase patří kovové prvky. Oblíbený je také umělý ratan," dodal architekt.

Veletrh For Garden se koná na výstavišti v pražských Letňanech od čtvrtka do neděle.