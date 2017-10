Most - Na vrchu Šibeník v centrálním městském parku v Mostě archeologové našli zbytky dělostřelecké munice, část je nevybuchlá. Pyrotechnici musí nálezy odvézt k bezpečné likvidaci. Výzkum odborníků předchází stavbě lezeckého bludiště, kterým chce radnice park zatraktivnit.

"Dnes jsme našli protitankový granát ráže 75 milimetrů a k tomu zbytky granátu ráže 150 milimetrů. To byly těžké polní houfnice k ničení živé síly," řekl ČTK vedoucí výzkumu Petr Čech z Archeologického ústavu Akademie věd ČR.

Archeologové s pomocí bagru a výkonného detektoru kovů odkrývají tábor, ze kterého wehrmacht pálil na letadla spojenců při takzvané bitvě o palivo. Spojenci tehdy z velké části zničili chemické závody v Záluží u Litvína, kde se vyrábělo palivo pro zásobování německé armády.

Po druhé světové válce pyrotechnici československé armády munici, kterou zanechali vojáci na místě při úprku po vyhlášení příměří, likvidovali. "Část munice i se zbytky trhaviny zůstala, my ji musíme opatrně odkrýt, zdokumentovat a pak už voláme policii," uvedl Čech. Policejní pyrotechnici munici vyzvedávají a odvážejí na místo bezpečné likvidace. "Od začátku výzkumu tu byla policie třikrát, dnes počtvrté, zvládáme to zatím bez evakuace," řekl Čech.

Na Šibeníku začali archeologové pracovat minulý týden a zůstanou tam do konce října. "Jsme dohodnuti s magistrátem, že se pokusíme udělat co nejvíce, ale záležet bude na klimatických podmínkách, pokud přijde studená vlna a zem začne zamrzat, budeme muset práce přerušit," uvedl Čech. Pokračovat pak budou na jaře, dokud nebude území vyčištěno od munice. Právě na místě bývalého vojenského cvičiště a tábora by si totiž za rok mohly hrát děti na lezeckém bludišti.

"Některé sloupy nesoucí lávku nebo lanovnou dráhu vychází přesně do trhacích jam, kterých je tu několik. Prozkoumat musíme nejen prostor pro lezecké centrum, ale i jeho nejbližší okolí," uvedl Čech.

Odhalen už je i okop, na kterém stál protiletadlový kanon ráže 128 milimetrů, největší kanon, jaký Němci vyráběli pro protiletadlovou obranu. Vidět jsou trhací jámy, archeologové vyzvedávají zbytky dělostřeleckých granátů, v nichž je ještě trhavina. Metody práce jsou stejné jako třeba při výzkumu pohřebišť. "Musíme postupovat velmi obezřetně s ohledem na ochranu a bezpečí obyvatel," řekl Čech. Na místo prací je vstup veřejnosti zakázán, lokalitu hlídá městská policie, a to i v noci.