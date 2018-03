Hradec Králové - Archeologové v areálu Gayerových kasáren v centru Hradce Králové objevili pozůstatky pevnosti z 18. století. Památkáři budou usilovat o změnu projektu parkovacího domu s plánovanými 320 místy pro auta, který by měl v místě vykopávek vzniknout. ČTK to sdělila Eva Macková z územního pracoviště Národního památkového ústavu (NPÚ) v Josefově. Vyjádření investora garáží v hodnotě přes 100 milionů korun soukromé firmy ISP Hradec Králové ČTK zjišťuje.

"Jsme přesvědčeni, že odkryté pevnostní zdivo by mělo být zachováno jako jedinečný doklad pevnostního Hradce Králové a že projekt parkovacího domu, který je jistě potřebný, lze upravit tak, aby nalezené zdivo bylo i vhodnou formou prezentováno," uvedl ředitel územní pracoviště NPÚ v Josefově Jiří Balský. Podle něho by nemělo být postaveno plánované zapuštěné polopatro parkovacího domu a základové piloty by měly být zapuštěny mimo stavební konstrukce.

Parkovací dům, který se měl začít stavět na jaře, má pomoci řešit nedostatek míst v historickém centru stotisícového města. Společnost ISP v Hradci provozuje parkovací systém od ledna 2007 na základě třicetileté koncesní smlouvy udělené hradeckou radnicí.

"Hodnota nálezu spočívá v odkrytí dnes již jedinečné části pevnostního kasematního objektu, dokonce se zbytky nadzemního zdiva včetně špalet průchodů mezi trakty jednotlivých sálů a vstupů z nádvoří," uvedla Macková. Podle ní nález zdiva výrazně prohlubuje dosavadní znalosti o způsobu demolice pevnostních objektů po zrušení pevnosti a odprodeji jejích pozemků a objektů městu v roce 1893.

Objevený Kavalír č. XXXIII byl součástí opevnění hlavního valu královéhradecké pevnosti rekonstruované v letech 1780 až 1790 podle projektu Nicolase Kleindorfa, pozdějšího prvního velitele pevnosti Josefov, a Václava Hirchenhahna z Hahnensteina.