Lochenice (Hradecko) - Archeologové, kteří od dubna provádějí záchranný výzkum na místě budoucí dálnice D11 mezi Hradcem Králové a Jaroměří, objevili například pozůstatky sídlišť z mladší doby kamenné. Novinářům to dnes řekl Daniel Stolz ze společnosti Archaia, která se na průzkumu společně s dalšími subjekty podílí. Hodnota průzkumných a zemních prací na zhruba 20 kilometrů dlouhém úseku je 789 milionů bez DPH.

Archeologové pracují současně na několika úsecích, průzkumu na polích v blízkosti silnice I/33 na Náchod se podle Stolze účastní 150 až 200 lidí. "Na úseku šest máme sídliště z mladší doby kamenné, je to období prvních zemědělců v Čechách. Máme tu pozůstatky jejich domů, což je velice cenné, těch půdorysů ve východních Čechách zatím moc není," řekl Stolz.

Archeologům se podařilo také najít zásobní jámy, kousky keramiky a zlomky zvířecích kostí. Dvě sídliště odhalili také na úseku sedm, kde se našlo i malé pohřebiště s několika hroby. Podle Stolze se podařilo u Lochenic objevit obsidián z karpatské kotliny či bavorský pruhovaný rohovec. "Jsou to doklady dálkových kontaktů, které nás příjemně překvapily," uvedl Stolz.

Dálnice D11 ve směru od Prahy zatím končí před Hradcem Králové a motoristé z ní sjíždějí přes křižovatku u Opatovic nad Labem či přes provizorní sjezd u Libišan. Poslední chybějící úsek před Hradcem Králové se začal stavět v roce 2014 a hotový má být letos v létě.

Ministerstvo dopravy minulý týden oznámilo, že vydalo nepravomocné stavební povolení pro první úsek pokračování dálnice D11 z Hradce Králové směrem na Smiřice. Celý úsek měří 15,5 kilometru a stavět by se mohl začít letos na podzim. Hotový by mohl být v roce 2021. Předpokládaná cena stavby je 6,5 miliardy korun bez DPH. Úsek ze Smiřic do Jaroměře je dlouhý 7,4 kilometru, jeho stavba má vyjít na 3,4 miliardy korun.

Z Jaroměře má dálnice pokračovat na Trutnov a na hraniční přechod s Polskem v Královci. Při bezproblémovém vývoji by se dálnice až na hranice s Polskem mohla dostat v roce 2024.