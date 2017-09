Pohled do válcovny společnosti ArcelorMittal Ostrava.

Pohled do válcovny společnosti ArcelorMittal Ostrava. ČTK/Sznapka Petr

Ostrava - Hutní společnost ArcelorMittal Ostrava vytvořila v loňském roce čistý zisk 1,308 miliardy korun, o 1,017 miliardy (349 procent) vyšší než před rokem. Její provozní zisk loni činil 357 milionů korun, což bylo o 139 milionů (63,7 procenta) více než v roce 2015. Tržby firmě klesly meziročně o 1,807 miliardy (5,9 procenta) na 28,786 miliardy korun. Společnost to uvedla ve výroční zprávě. Podle mluvčí Barbory Černé Dvořákové byl zisk pozitivně ovlivněn zejména finanční oblastí.

"Důvodem nárůstu jsou vyšší finanční výnosy plynoucí zejména ze snížení základního kapitálu v dceřiné společnosti ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a dále vyšší finanční výnosy z dividend od dceřiných společností," uvedla mluvčí.

V roce 2016 vyrobila huť 1,15 milionu tun mokrého koksu, 2,05 milionu tun surového železa a 2,457 milionu tun tekuté oceli. Své výrobky společnost vyváží do více než 40 zemí. Podnik má přes 4500 zaměstnanců, i s dceřinými firmami je to více než 7000 pracovníků. Patří do největší světové ocelářské skupiny ArcelorMittal.