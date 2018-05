Praha - ArcelorMittal Ostrava a stát přizvou na některá jednání pracovní skupiny k prodeji ostravských hutí odbory, jak to odboráři požadovali. Zástupci ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a hutní firmy se na tom dohodli na dnešní první schůzce pracovní skupiny. Ministr průmyslu a obchodu v demisi Tomáš Hüner chce také co nejdříve jednat se správcem podniku dosazeným na dobu prodeje. ČTK to dnes sdělila mluvčí MPO Štěpánka Filipová.

První jednání pracovní skupiny s účastí odborů se uskuteční v pondělí 11. června. "Po schválení akvizice ArcelorMittal Evropskou komisí nadále panuje shoda v tom, že je třeba najít nového seriózního vlastníka ostravských hutí a postupovat tak, aby výroba pokračovala a zůstala zachována pracovní místa," uvedlo ministerstvo. Prodej ostravské huti stanovila Evropská komise jako jednu z podmínek pro skupinu ArcelorMittal, která chce převzít italské ocelárny Ilva.

Odbory o účast v pracovní skupině usilovaly. "Určitě budeme požadovat, jednak ať jsou naši zástupci ve skupině, která bude jednat o prodeji s případnými kupci, a samozřejmě i v pracovní skupině, která pracuje na ministerstvu průmyslu," řekl v pondělí ČTK předseda Základní organizace OS KOVO ArcelorMittal ČR Vítězslav Prak.

Takzvaný oddělený správce nastoupí do ArcelorMittal Ostrava (AMO) také na základě podmínek daných Evropskou komisí. Ostravské hutě bude řídit v době jejich prodeje tak, aby se huť mimo jiné stala nezávislou na skupině ArcelorMittal. Nástup správce se plánuje do dvou týdnů.

"S odděleným správcem AMO se chci potkat co nejdříve. Budu po něm chtít, ať mi potvrdí dosavadní přísliby vedení AMO o transparentním a včasném informování státu o průběhu prodejního procesu včetně potencionálních zájemců o koupi a jejich dalších plánech s hutí," uvedl Hüner. Nejbližší jednání pracovní skupiny k prodeji hutí s účastí ministra i odděleného správce by se podle mluvčí mělo uskutečnit do konce května.

ArcelorMittal má v Moravskoslezském kraji 6500 zaměstnanců. Ročně vyrábí přes dva miliony tun oceli zejména pro stavebnictví a strojírenství. Své výrobky vyváží do více než 40 zemí. V roce 2016 vytvořil AMO čistý zisk 1,308 miliardy korun a tržby 28,786 miliardy korun. Někdejší Nová huť patří do skupiny Lakšmí Mittala od roku 2003.