Peking - Americká společnost Apple Inc. zřídila své první datové centrum v Číně ve spolupráci s místní společností poskytující internetové služby Guizhou-Cloud Big Data Industry Co Ltd (GCBD). Ke zřízení datového centra americkou firmu přiměly přísnější zákony o kybernetické bezpečnosti, které Peking představil minulý měsíc, uvedla firma.

Mluvčí Applu agentuře Reuters řekl, že zřízení centra je součástí plánované investice firmy ve výši jedné miliardy USD (23 miliard Kč) v jihočínském regionu Kuej-čou, kde se centrum nachází.

"Zřízení tohoto datového centra nám umožní nejen zlepšit rychlost a spolehlivost našich produktů a služeb, ale současně také vyhovět nově přijatým předpisům," uvedla firma v prohlášení zaslaném agentuře Reuters. "Tyto předpisy vyžadují, aby cloudové služby provozovaly čínské společnosti, takže jsme se pro nabídku iCloud spojili s GCBD."

V Číně začal v červnu platit nový zákon o kybernetické bezpečnosti, který nařizuje přísnější kontrolu dat, než jaká existuje v Evropě a ve Spojených státech. Mimo jiné stanoví, že firmy musejí uchovávat veškeré údaje v Číně a provádět přezkoumání bezpečnosti.