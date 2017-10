San Francisco - Společnost Apple se v rámci snahy o expanzi do televizního vysílání spojí s režisérem Stevenem Spielbergem. Výrobce iPhonů chce vrátit na obrazovky 30 let starý Spielbergův seriál Neuvěřitelné příběhy. Doufá, že tak získá předplatitele pro svou internetovou filmovou nabídku a postaví se konkurenci digitálních sítí firem Netflix, Amazon, Hulu a HBO, napsala agentura AP.

List The Wall Street Journal informoval, že Apple si zajistil práva na Neuvěřitelné příběhy. Apple však odmítl dohodu komentovat.

Seriál, který vysílala NBC v letech 1985 až 1987, získal pět ocenění Emmy za směs příběhů z oblasti sci-fi a hororu. V hodnocení však seriál nebyl nikdy velkým hitem.

Pro Spielberga dohoda znamená návrat k televizi. Spielberg si dříve, než začal natáčet filmy pro kina, udělal jméno v roce 1971 režií filmu Duel pro ABC. Mezi jeho nejznámější filmové hity patří Čelisti, E.T - Mimozemšťan, Jurský Park, Zachraňte vojína Ryana či filmy s Indiana Jonesem. Za film Schindlerův seznam získal Oskara za nejlepší režii.

Apple chce do vlastních programů v příštím roce investovat zhruba jednu miliardu USD (21,9 miliardy Kč). V současnosti nabízí již dva seriály prostřednictvím své streamovací služby Apple Music, a to Planet of the Apps a Carpool Karaoke, žádný se však nesetkal s výraznějším ohlasem. Do deseti dílů seriálu Neuvěřitelné příběhy chce investovat více než 50 milionů USD. Zatím však není známo, kdy se seriál začne vysílat, ani zda Apple hodlá nabídnout seriál prostřednictvím svého obchodu iTunes nebo na jiné platformě.