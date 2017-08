Praha - Aplikaci sdíleného ubytování Airbnb využívají stále častěji senioři, a to jako cestovatelé i hostitelé. Počet rezervací českých uživatelů Airbnb ve věku nad 60 let se oproti loňsku zvýšil o 96 procent, celkově jde o téměř 4000 rezervací za posledních 12 měsíců. Podle celosvětových statistik společnosti se počet rezervací seniorů zvýšil o 64 procent. Vyplývá to z údajů společnosti.

Senioři i stále častěji pronajímají tímto způsobem své nemovitosti. Ve Francii již dosahuje podíl lidí starších 60 let na celkovém počtu ubytovatelů 15 procent. Nejvíce nabídek je v Evropě právě ve francouzských turistických destinacích jako jsou Cannes, Avignon či Aix-en-Provence. V ČR je tento podíl zatím výrazně pod deset procent.

Skoro polovina (45 pct) seniorů uvádí, že sdílení ubytování a z toho vyplývající příjmy jim umožňují zůstat v jejich domě i po odchodu do penze. Čtvrtině tento příjem umožnil vyhnout se soudnímu vystěhování či zabavení domu bankou. Průměrný výdělek u této skupiny v Evropě dosahuje téměř 3000 euro ročně.

Senioři tvoří již v průměru téměř čtvrtinu klientů tuzemských cestovních kanceláří a jejich podíl každý rok pomalu roste. Starší lidé více poptávají poznávací zájezdy a často cestují mimo hlavní sezonu. Zvyšuje se i počet seniorů, kteří jedou na dovolenou sami.

"Podíl této kategorie klientů cestovních kanceláří se pohybuje v průměru mezi 20 a 25 procenty," uvedl nedávno Stanislav Zíma z Asociace cestovních kanceláří. Například CK Firo-tour uvádí, že klienti starší 55 let tvoří již zhruba 40 procent zákazníků.

Podle nedávné studie poradenské společnosti Savills právě demografický vývoj zásadně ovlivní způsob cestování a trávení dovolené v příštích deseti letech. Vzrostá totiž počet turistů v důchodovém věku z EU, Asie a Blízkého východu. "Budou mít chuť si užívat, trávit aktivní a zážitkovou dovolenou, budou chtít vystoupit ze zaběhnutých kolejí. Stejné zážitky vyhledávají mladí turisté, je tedy zřejmé, že v roce 2030 budou stejná místa navštěvovat lidé všech generací," uvádí dokument.

Počet zahraničních hostů, kteří se v Česku ubytovali prostřednictvím aplikace Airbnb, se loni meziročně zvýšil o 59 procent na 710.000. Průměrná délka pobytu dosáhla tři dny. Počet nabídek ubytování byl letos v dubnu v Česku 15.900, z toho 11.500 v Praze.