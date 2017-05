Moskva - Vyzrazení tajné informace Rusku, jehož se podle amerického tisku dopustil prezident Donald Trump, může podkopat důvěru mezi zpravodajskými službami Západu, které takové informace vzájemně sdílejí. Napsala to dnes agentura AP s odvoláním na nejmenované evropské bezpečnostní experty. Spojenci USA by prý výměnu informací mohli zastavit.

Pokud se potvrdí, že prezident USA ruským diplomatům předal tajnou informaci získanou od spojenecké zpravodajské služby, může to ohrozit bezpečnost původního zdroje, napsala agentura. "Nezastavilo by to asi úplně výměnu životně důležitých informací s Američany, ale mělo by to dopad na vybudovanou vzájemnou důvěru, zejména v případě, kdyby došlo k odhalení specifických metod shromažďování informací," řekl americké agentuře anonymní zdroj.

Podle amerických médií má Trump jako prezident plné právo kdykoli odtajnit jakékoli informace a komukoli je předat. Problém bezpečnostní analytici spatřují v tom, že tajnou informaci získanou od zahraničního partnera nejspíš prezident předal Rusům bez vědomí původního zdroje, což je v příkrém rozporu s obvyklou praxí. Detaily by navíc mohly ohrozit bezpečnost agentů, kteří cenné informace v terénu získávají, a odhalit metody jejich práce.

Původní zdroj informace, která souvisí s teroristickými plány Islámského státu, zůstává zahalen tajemstvím. Austrálie, Nový Zéland a Japonsko vydaly prohlášení, podle něhož budou ve spolupráci s tajnými službami USA pokračovat. Odvolávají se přitom na stanovisko Bílého domu, který vyzrazení informací Rusům popřel.

Vláda ústy ministra zahraničí Rexe Tillersona a bezpečnostního poradce Herberta McMastera sdělila veřejnosti, že v besedě prezidenta s ruskými diplomaty nebyla řeč "o zdrojích, metodách ani vojenských operacích". V pečlivě formulovaném dementi ale podle televize CNN Bílý dům popřel fakta, která zprávy o údajném Trumpově prohřešku neobsahovaly.

Sám Trump na twitteru zaútočil na osoby ve zpravodajských službách, jejichž vinou informace o skandálu pronikla do médií. "Od nástupu do úřadu jsem žádal ředitele (FBI Jamese) Comeyho a ostatní, aby našli osoby ze zpravodajské komunity, které informace vyzrazují," napsal prezident.

Ze zpravodajství amerických médií vyplývá, že z jednání Trumpa s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem a velvyslancem Sergejem Kisljakem existuje stenografický záznam. Šéf frakce demokratických senátorů Chuck Schumer dnes vyzval Bílý dům, aby záznam bezodkladně poskytl výborům obou komor pro kontrolu zpravodajských služeb.