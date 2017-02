Washington - Pokud má nový americký prezident Donald Trump mezi republikány zarytého odpůrce, je jím vlivný senátor John McCain, který patří k nejhlasitějším kritikům jeho kontroverzního migračního výnosu. Během prvních deseti Trumpových dnů v úřadě však nesouhlasil ani s dalšími jeho kroky, jako například s chystaným sbližováním s Ruskem či vycouváním z mezinárodních obchodních dohod. Pokud by Trump chtěl zrušit protiruské sankce, může se McCain pokusit v Kongresu tento krok zablokovat, uvedla agentura AP.

Trump se ve svých rázných krocích může spoléhat na podporu většiny republikánských kongresmanů a senátorů, ačkoli u každého se najdou někteří odpůrci přidávající se na stranu většinou jednohlasně oponujících demokratů. Zřejmě nikdo však nejde proti novému prezidentovi tak rázně jako osmdesátiletý politický veterán z Arizony, který nevynechá jedinou příležitost dát Trumpovi najevo svůj nesouhlas.

Jejich rivalita začala již během kampaně, kdy Trump zpochybnil válečné zásluhy McCaina, který padl do zajetí během bojů ve Vietnamu. McCain otevřeně odmítl podpořit Trumpa proti jeho demokratické rivalce Hillary Clintonové kvůli zveřejněným nahrávkám z minulosti, které zachycovaly Trumpovy neuctivé a obscénní výroky o ženách.

Po Trumpově inauguraci začal senátor, který slouží již šesté funkční období, vydávat nesouhlasná prohlášení s jeho politickými kroky. Před telefonátem s ruským prezidentem Vladimirem Putinem rázně odmítl zrušení protiruských sankcí, o němž Trump podle svého týmu uvažuje. Když vyvázal USA z členství v transpacifické obchodní dohodě (TPP), McCain zdůraznil výhody podobných paktů pro USA. Postavil se do opozice i ve chvíli, kdy se prezident svěřil s plánem opětovně zavést mučení vězňů podezřelých z terorismu, od něhož Trump nakonec ustoupil.

Asi nejhlasitěji byl slyšet při podpisu dekretu, kterým Trump dočasně zakázal vstup do USA občanům sedmi muslimských zemí a přerušil přijímání uprchlíků. "Tento exekutivní příkaz vysílá signál, ať již záměrně či ne, že Amerika nechce, aby do ní přicházeli muslimové. Proto se bojíme, že tento exekutivní příkaz může spíše posílit nábor nových teroristů než zvýšit naši bezpečnost," uvedl McCain ve společném prohlášení s dalším Trumpovým odpůrcem ze Senátu Lindsayem Grahamem. Na to Trump na twitteru odpověděl popuzeným komentářem, že dvojice "se pokouší rozpoutat třetí světovou válku".

Pokud bude Trump pokračovat ve snaze o sbližování s Putinem, dá se čekat další McCainův odpor. Jako šéf senátního výboru pro ozbrojené složky má v bezpečnostních otázkách značný vliv na republikány v Kongresu a podle AP se dá očekávat, že může Trumpovi případné uvolnění protiruských sankcí výrazně ztížit. Minulý týden McCain vyhlásil, že pokud se Trump pokusí postihy zavedené předchůdcem Barackem Obamou zrušit, prosadí jejich uzákonění, které by přebilo prezidentský výnos.