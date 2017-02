Washington - Mexiko by podle amerického prezidenta Donalda Trumpa mělo lépe zvládat boj se zločinci, nebo se o ně na mexickém území postarají americké ozbrojené síly. Trump to podle agentury AP řekl v nedávném telefonátu s mexickým lídrem Enriquem Peňou Nietem, který se týkal především sporné stavby zdi na hranici obou zemí. Bílý dům i Mexiko popřely, že by Trump v rozhovoru mexickému prezidentovi takto vyhrožoval. CNN později zveřejnila odlišný výňatek z přepisu telefonátu, podle kterého Trump nabídl Peňovi Nietovi pouze pomoc.

"Máte tam dole u vás hromadu špatnejch chlápků. Neděláte dost, abyste je zastavili. Myslím, že vaše armáda se bojí. Naše ne, takže bych ji mohl poslat, aby se o to postarala," řekl Trump podle úryvků z přepisu pátečního telefonátu, které má AP k dispozici. Není přitom zřejmé, kdo jsou oni lidé, které nedokáže Mexiko zastavit a pro něž Trump již poněkolikáté použil anglicko-španělský výraz "bad hombres". V minulosti takto narážel na drogové kartely, ale se zločinností spojoval i imigranty přicházející do USA nelegálně.

Podobný přepis, podle něhož Trump na Peňu Nieta v telefonátu útočil, přinesla i některá mexická média. Podle mexického ministerstva zahraničí jsou tyto zprávy zcela nepravdivé a rozhovor obou prezidentů se nesl v "konstruktivním duchu".

"Je zcela nepravdivé, že by prezident Spojených států hrozil vysláním jednotek do Mexika," uvedl také mluvčí mexické prezidentské kanceláře Eduardo Sánchez. Tón hovoru Trumpa s Peňou Nietem byl podle něj zdvořilý.

Podle agentury AFP popřel také Bílý dům, že by Trump v rozhovoru se svým mexickým protějškem zmínil možnost vyslání amerických jednotek na území jižního souseda.

Televizní stanice CNN později zveřejnila přepis části rozhovoru obou prezidentů, který se lišil od přepisu, který má k dispozici agentura AP. Podle něj Trump pouze Mexiku nabídl pomoc. "Máte v Mexiku pár pěkně tvrdých chlápků (hombres), se kterými byste mohli potřebovat pomoc. Jsme ochotni vám pomoci s těmi největšími rybami, musí být ale zneškodněni a vám se zatím moc nedařilo je zneškodňovat," uvedl Trump podle CNN. Jeho nabídka pomoci se údajně vztahovala především na drogové kartely.

Mluvčí mexického prezidenta Sánchez uvedl, že neměl možnost se s přepisem zveřejněným CNN podrobně seznámit, považuje ho ale za "logičtější".

Již dříve napjaté vztahy obou lídrů se vyhrotily minulý týden, když mexický prezident zrušil návštěvu USA plánovanou na toto úterý kvůli sporu o financování Trumpem schválené zdi na hranicích. Zatímco Trump opakuje, že ji zaplatí Mexičané, Peňa Nieto to kategoricky odmítá. Páteční telefonát přišel den po zrušení cesty a obě strany se o něm oficiálně vyjádřily velmi diplomaticky s tím, že k výbušnému tématu stavby zdi se nebudou veřejně vyjadřovat.