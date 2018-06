Washington - Americký prezident Donald Trump naznačil, že by jeho administrativa mohla odstoupit od avizovaných plánů zavést limity na čínské investice do amerických technologických firem a posílit kontrolu vývozu tak, aby se zabránilo dodávkám těchto technologií do Číny. Administrativa se o problému rozhodla jednat s Kongresem, uvedla v úterý agentura AP.

Trump během schůzky se zákonodárci nechal stranou nedávné zprávy o investičních restrikcích a navrhl, aby jeho administrativa tuto politiku prováděla prostřednictvím Výboru pro zahraniční investice ve Spojených státech (CFIUS).

Podle zdrojů agentury AP se předpokládá, že prezidentova administrativa se zasadí o to, aby legislativu upravující zákon, který umožní vládě přezkoumat zahraniční investice z hlediska národní bezpečnosti, dokončil Kongres.

Ministr financí Steven Mnuchin zprávy médií o chystaných limitech na čínské investice označil za falešné. Na twitteru napsal, že žádná omezení by neměla být zaměřena pouze na Čínu, ale na "všechny země, které se pokoušejí ukrást naši technologii".

Jeho komentář je v rozporu s prohlášením Bílého dumu z 29. května, že Trumpova administrativa bude pokračovat v úsilí o omezení investic čínských společností ve Spojených státech a že zlepší kontrolu vývozu zboží dodávaného do Číny. Podrobnosti mají být oznámeny do 30. června.

Amanda DeBusková z právnické společnosti Dechert LLP uvedla, že odklon od rozsáhlých omezení čínských investic by byl "smírným krokem", který by mohl vést k uklidnění obchodního napětí mezi USA a Čínou, než dojde na situaci oko za oko. Vzhledem k tomu, že v posledních dnech situace vyústila v pokles na akciových trzích, je podle ní možné, že Trump hledá způsob, jak se vyhnout "potenciálně katastrofické" obchodní válce s Čínou.