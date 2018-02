New York - Hackeři napojení na Rusko v minulých letech zaútočili na e-mailové účty Američanů pracujících pro zbrojní podniky USA. Napsala to dnes agentura AP s odkazem na vlastní šetření. Snažili se získat údaje o výrobě armádních dronů a bojových letounů. Zda se jim to podařilo, není jasné.

Útoky má údajně na svědomí hackerské sdružení Fancy Bear, které americké tajné služby loni obvinily z odpovědnosti za proniknutí do serveru americké Demokratické strany. Chtěli tam získat kompromitující informace, které by poškodily Hillary Clintonovou v souboji o prezidentské křeslo s Donaldem Trumpem.

V letech 2015 a 2016 hackeři podle AP využili špatně zabezpečené e-mailové schránky nejméně 87 Američanů, kteří pracovali na vývoji vojenských bezpilotních aparátů, raket a "neviditelných" bojových letounů a na systému takzvaných cloudů, tedy vzdálených datových úložišť. Aktivitu hackerů odhalila bezpečnostní internetová společnost Secureworks.

Terčem útočníků se staly přední americké zbrojovky, mimo jiné společnosti Lockheed Martin, Raytheon nebo Boeing. Pozornosti hackerů prý neušli ani pracovníci soukromé kosmické společnosti SpaceX podnikatele Elona Muska.