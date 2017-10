Las Vegas (USA) - Američtí vyšetřovatelé stále tápají při pátrání po motivech činu lasvegaského střelce Stephena Paddocka, který první říjnový den z okna hotelu Mandalay Bay postřílel 58 lidí a stovky dalších zranil. Podle agentury AP neexistuje důkaz, že by vrah měl pro svůj čin ideové důvody, nebo že by existoval další střelec.

Policie analyzovala 200 scén dokumentujících Paddockův pohyb před masakrem v Las Vegas. S nikým se ale nikde nesetkal. V jeho životě vyšetřovatelé nenašli žádnou událost, která by v jeho vědomí mohla odstartovat tak brutální agresivitu. V místnosti, odkud střílel, nezanechal žádný dopis nebo vzkaz, jen papír s několika čísly. Jde zřejmě o výpočet přesnosti střelby.

"Ten člověk za sebou záměrně zametal všechny stopy vedoucí k masakru a nalézt odpovědi na vznikající otázky je obtížné. Rozhodl se vzít život svým obětem a postupoval podle plánu," řekl dnes novinářům lasvegaský šerif Joseph Lombardo.

Podle Lombarda pokračují výslechy vrahova bratra Erika Paddocka a jeho přítelkyně Marylou Danleyové. Erik Paddock se dostavil do Las Vegas, aby převzal tělo svého bratra a po kremaci poslal jeho prach za devětaosmdesátiletou matkou do floridského Orlanda. Majetek Stephena Paddocka, který byl milionářem, chce Erik převést do fondu pro pomoc obětem.

Přátelé a příbuzní obětí mezitím na místě masakru sbírají boty, batohy, peněženky a šperky, které na místě nechali jejich blízcí v zoufalé snaze utéct z místa střelby. Policisté sbírají mobilní telefony, sami je dobíjejí a snaží se zajistit, aby se dostaly do správných rukou.