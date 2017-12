Paříž - V létě prohlásil francouzský prezident Emmanuel Macron, že chce do konce roku dostat migranty ve Francii "pryč z ulic a lesů" a do speciálních ubytoven. To se už jeho vládě nejspíš nepodaří, píše agentura AP. Francouzské úřady ale s příchodem zimy postup vůči migrantům přitvrdily a Macron se za to dočkal kritiky i z řad vlastní politické strany.

Z Macronových červencových slov o přesunu migrantů do ubytoven byla cítit lidskost, avšak skryté poselství je drsné, napsala AP. Prezident nechce ve Francii ekonomické migranty. A ty, kteří nesplňují kritéria pro udělení azylu, hodlá nechat vyhostit, a nerad by, aby se další vůbec do Francie pokoušeli dostat.

V listopadu ministr vnitra Gérard Collomb podle dokumentu citovaného deníkem Le Monde nařídil regionálním úřadům nekompromisní kurz proti migraci. Měli "jednat rychle" ve vyhošťování neúspěšných žadatelů o azyl a do týdnů přijít s výsledky. Prosincové instrukce šly ještě dál. Collomb vyzval zástupce krajů k sestavení "mobilních jednotek", které by prováděly kontroly v nouzových domovech s cílem zjistit status ubytovaných. Tato zařízení jsou přitom považována za základ francouzské tradice přijímání potřebných a dlouho se zdála nedotknutelná, a to i pro bezpečnostní složky.

Důraz kladený při řešení imigrace na bezpečnost znechutil i některé Macronovy stoupence. "Všichni cizinci ve Francii nejsou teroristé. Všichni cizinci ve Francii nejsou bezohlední příživníci sociálního systému," řekla minulý týden poslankyně Macronovy strany Republika v pohybu (REM) Sonia Krimiová, sama narozená v Tunisu.

Naopak šéfka protiimigrační Národní fronty (FN) Marine Le-Penová, jíž Macron porazil v květnových prezidentských volbách, vidí vládní strategii jako "politické vítězství" pro svoji stanu.

Premiér Édouard Philippe po vlně kritiky oznámil, ze počínaje 11. lednem bude vláda přehodnocovat nastavený kurz za účasti starostů, zákonodárců a skupin, které migrantům zajišťují stravu a ubytování. Zatím se ale úřady snaží ukázat, že prezidentovo nařízení o vyklizení ulic realizují.

Minulý týden tak byl rozebrán tábor afghánských migrantů v oblasti Pas-de-Calais na severu Francie a další na východě země ve městě Mâcon. Ve čtvrtek pak byl srovnán se zemí tábor na březích Seiny v Paříži, odkud bylo 131 běženců přesunuto do útulků. Jen z pařížských ulic bylo za poslední dva roky evakuováno na 30.000 lidí.

"Vláda chce více vyhošťovat a rychleji. Nebere však v potaz situaci zranitelných osob," řekl francouzský veřejný ochránce lidských práv Jacques Toubon.

Mnohem přísnější je k francouzskému prezidentovi jeden z předních místních odborníků na imigraci Patrick Weil. Podle něj Macron "přes den tweetuje o lidských právech a uprchlících a v noci vydává opačné rozkazy". Ve vysílání televize BFM-TV řekl Weil, že Macronův přístup je "nejtvrdším, jaký jsme tu měli od války". Prezidentova strategie je prý zabalena "v úsměvu, v bonbonech, ale v praxi je to bodnutí nožem".