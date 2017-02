Mnichov - Přestože viceprezident USA Mike Pence jako nejvyšší z trojice emisarů prezidenta Donalda Trumpa ujišťoval evropské spojence o neochvějné americké podpoře Severoatlantické alianci a žádal po Rusku, aby dostálo závazku ukončit boje na Ukrajině, někteří evropští spojenci zůstávají skeptičtí. Uvedla to dnes agentura AP, která hodnotila vyznění bezpečnostní konference v Mnichově.

Evropané si podle ní i nadále lámou hlavu, zda viceprezident Pence a američtí ministři zahraničí a obrany skutečně hovoří za Trumpa. A také si dělají starosti, že nevypočitatelný americký prezident může snadno jejich prohlášení smést ze stolu.

"Čekáme na činy," řekl polský prezident Andrzej Duda. "Víme jen to, co hlásají média a prohlášení, která jsme dostali. Teď čekáme na kroky nové vlády Donalda Trumpa," dodal.

Evropské státy sousedící s Ruskem vyděsila perspektiva užších rusko-amerických vztahů, když se Trump vzepřel názoru německé kancléřky Angely Merkelové a dalších světových státníků a navrhoval, že výměnou za dohodu o jaderných zbraních by mohly být zmírněny sankce vyhlášené proti Rusku kvůli jeho postupu v ukrajinské krizi.

Trump se také ohradil, když moderátor televize Fox News označil ruského prezidenta Vladimira Putina za "zabijáka". Před svou inaugurací označoval NATO za překonané, i když tvrdil, že tato aliance 28 států je pro něj důležitá. Zmírnil i své výrazy a vyzdvihoval důležitost NATO v telefonátech se zahraničními představiteli.

Pence při své první zahraniční cestě v roli viceprezidenta se pokoušel rozptýlit tyto obavy, když v sobotu v Mnichově potvrzoval americké závazky vůči NATO a sliboval, že Spojené státy povedou Rusko k odpovědnosti.

Podobná ujištění, jak zaznamenal bývalý americký ministr vnitřní bezpečnosti Michael Chertoff, dával i nový ministr obrany Jim Mattis během jednání v ústředí NATO v Bruselu minulý týden. "Všichni byli konzistentní v tom, že existuje silný, hluboký a trvalý závazek vůči Evropě a NATO, a já si myslím, že toto poselství bylo vyslyšeno," řekl Chertoff.

Ve stejný den, kdy Mattis jednal v Bruselu, se šéf americké diplomacie Rex Tillerson v Bonnu poprvé sešel se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem a po jednání řekl, že Moskva musí dostát svým závazkům z předloňské minské dohody o ukončení bojů na Ukrajině.

Ale hlavní otázkou z mnichovské konference zůstalo, zda Trump má v úmyslu Penceho slova přeměnit v činy.

"Nepochybuji, že americký viceprezident a ministr obrany udělají vše, aby převzali zodpovědnost v NATO jako dříve, a nemyslím si, že by to budilo v americké vládě velké spory," poznamenal německý vicekancléř Sigmar Gabriel, kterého novináři tlačili k odpovědi na otázku, zda pochybuje o Trumpově oddanosti vůči NATO. "Až dosud jsem s ním (Trumpem) nemluvil, a tak mohu říci jen to, o čem jsem diskutoval s Pencem, což jsem udělal a nezůstaly tam žádné pochyby," řekl.

"Je tady spousta obav (...) Viceprezident a další říkají správné věci, ale zajímá je, zda za tím stojí i prezident," řekl televizi NBC přední demokrat Adam Schiff ze Sněmovny reprezentantů, který se konference v Mnichově rovněž zúčastnil.

"Stačí jeden (Trumpův) tweet či výrok a zpochybní vše, co Pence a Mattis řekli," upozornil Jeff Rathke z washingtonského střediska pro strategická studia.

Demokraté jsou stále plni rozhořčení ze závěru zpravodajských služeb, že Rusko se vměšovalo do amerických voleb, aby Trumpovi pomohlo porazit Hillary Clintonovou. A tvrdí, že Trump představuje největší riziko na světové scéně. "Vypadá to, že máme dvě vlády," poznamenal na twitteru demokratický senátor Chris Murphy.