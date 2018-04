Stuttgart - České tenistky si před semifinále Fed Cupu v Německu dál zvykají na nebývale rychlou a hodně klouzavou antuku. Povrch ve stuttgartské hale Petra Kvitová přirovnala k ledu.

"Na trávě se musí cupitat a pak to jde, ale tady to pořád klouže. Pohyb na tom je těžký. Přijde mi, že to je trošku extrémní, a shodly jsme se na tom s Bárou," řekla světová desítka Kvitová po dnešním tréninku s Barborou Strýcovou.

Dvojnásobná vítězka Wimbledonu Kvitová si zahrála se Strýcovou tréninkový set. "Na tom se nedá otočit! Já se z toho neodrazím!" zlobila se při něm Strýcová. "Antuka je to divná. Dost blbě to skáče, je to vabank. Na returnu to je zatím těžký, protože tvrdý servis kolem kříže odskočí blbě a je těžký to vzít," doplnila svůj pohled po hodině přípravy aktuální česká jednička a šestá hráčka světa Karolína Plíšková.

Antuka je položená na betonu a ani se nekropí, takže nemá tradiční vlastnosti. Míče tolik nezpomaluje. "Rychlá hra tady celkem platí, docela to letí," uvedla Plíšková a právě její i Kvitové agresivní styl by mohl slavit úspěch. "Naše hra s Petrou se nemění podle povrchu, hrajeme, co umíme. Nesmíme se povrchu přizpůsobit. V minulosti jsem si vyzkoušela hrát antukový tenis a to mi moc nešlo," řekla Plíšková.

Kvitová i Plíšková znají halovou antuku v Porsche Areně z turnaje WTA, který bude po Fed Cupu následovat. A každá má jiné vzpomínky. "Nepamatuju, že by to tady někdy takhle bylo na turnaji," vzpomínala Kvitová. "Možná jsem to čekala o trošku horší. V minulých letech to bylo ještě víc kluzký," podotkla Plíšková.

Námitky proti povrchu Češky vznášet nebudou. "To nevím, spíš si na to musíme zvyknout," mávla Kvitová rukou. "Je to nepříjemné, ale pro všechny stejné. Bude na tom líp hráčka, která bude hrát rychleji a diktovat hru," doplnila Plíšková.

Právě Kvitová s Plíškovou by měly být v nominaci kapitána Petra Pály na sobotní dvouhry. V německém týmu jsou jasnými singlistkami Julia Görgesová a Angelique Kerberová. Pořadí zápasů bude známo po pátečním poledním losu.