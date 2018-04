Ostrava - Bývalý majitel zkrachovalé likérky AB style z Frýdku-Místku Milan Antoniazi u soudu v Ostravě odmítl, že by ve velkém obchodoval s nelegálním lihem. Případ označil za vykonstruovaný. Tvrdí, že vždy podnikal legálně. Naopak státní zástupce jej viní, že od podnikatele Radka Březiny ve velkém nakupoval nezdaněný líh, který dál prodával či jej ve své likérce použil při výrobě destilátů. Antoniazi čelí obžalobě z krácení daní, státu podle spisu způsobil škodu na daních za více než miliardu korun.

Podle státního zástupce Antoniazi jako jednatel a společník ve společnosti AB style věděl, že v případě Radka Březiny obchoduje se zločineckou skupinou, která na trh dává nezdaněný líh. Ten v letech 2004 až 2012 dál prodával nebo zpracovával. Celkově šlo podle obžaloby o více než čtyři miliony litrů lihu. V případě odsouzení obžalovanému hrozí až 14 let vězení.

Obžalovaný dnes u soudu připustil, že dnes už pravomocně odsouzeného Březinu a další členy jeho skupiny zná. Připustil i obchodní kontakty. Tvrdí ale, že nikdy nepřekročil hranici zákona. "Do roku 2006 jsem od společnosti Březiny nakupoval líh. Ale vždy legálně," řekl. Dodal, že občas si od podnikatele půjčoval peníze. Připustil také, že mu Březina několikrát nabízel, aby od něj nezdaněný a tedy nelegální líh odebíral. To podle svých slov s ohledem na pověst budované firmy odmítl.

Právě na pověsti postavil Antoniazi část své obhajoby. "Nesouhlasím s tím z čeho jsem obžalován. Mám svou teorii, příběh je naprosto vykonstruovaný," řekl dnes u soudu. Uvedl také, že během deseti let podnikání vybudoval firmu, jejíž majetek před vypuknutím lihové kauzy a krachem dosahoval hodnoty 100 milionů korun. "Investoval jsem do reklamy. Podporoval jsem sport i děti. Byli jsme hodně vidět. Proto není normální, že bych riskoval obchod s nezákonným lihem, a ohrozil tak společnost," řekl. Podle něj v likérce za posledních pět let existence bylo navíc 275 kontrol celníků a potravinářské inspekce. "Kontrolovali všechny stavy, sklady. Nikdy se nic neprokázalo. Nikde nenašli nezdaněný líh," dodal.

Antoniazi podle kriminalistů patřil mezi největší Březinovy odběratele. K jeho usvědčení podle žalobce významně pomohla mimo jiné výpověď Březinova mladšího bratra Tomáše, který se rozhodl s policií spolupracovat. Případ tohoto údajného odběratele Březinova lihu není posledním, které mají žalobci zmapovány.

Šéf lihové mafie Radek Březina byl již s dalšími sedmi lidmi kvůli obchodům s nezdaněným lihem pravomocně odsouzen olomouckým krajským soudem. Za nelegální obchody s lihem o objemu okolo 22 milionů litrů s rekordní škodou na daních 6,39 miliardy korun dostal Radek Březina 13 let, šesti obžalovaným soud uložil tresty od čtyř do 12 let, jeden vyvázl s podmínkou. Bratr Radka Březiny Tomáš dostal čtyři roky, získal totiž status spolupracujícího.