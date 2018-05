Řím/Moskva - Moskva dnes vyjádřila uspokojení nad plánem rýsující se koaliční vlády v Itálii zrušit protiruské sankce. Ty Řím dodržuje společně se zbytkem Evropské unie v reakci na ruskou anexi Krymu a nepřiznanou okupaci východní Ukrajiny oficiálně ovládané místními povstalci. Podle agentury ANSA zdroj blízký Kremlu toto úsilí vysoce ocenil.

Italská média zveřejnila obrysy připravované koaliční dohody mezi protestním Hnutím pěti hvězd (M5S) a protiimigrační Ligy, které dlouhodobě ekonomické sankce proti Rusku kritizují.

Nejmenovaný ruský zdroj citovaný ANSA informaci označil za "dobré znamení". Zároveň ale dodal, že Itálie bude muset vyvinout "větší úsilí" na unijní úrovni, aby dosáhla jejich zrušení.

M5S a Liga, které jsou označovány také za antisystémové strany, se podle všeho chystají k širšímu střetu s Bruselem, protože chtějí také uvolnit otěže svazující chronicky problematické italské finance.

Nechuť v Itálii k protiruským opatřením je dlouhodobá. Odsuzoval je i volební partner Ligy a bývalý premiér Silvio Berlusconi, který se s ruským prezidentem Vladimirem Putinem osobně přátelí.

Podle italského novináře Andrease Pieralliho je italský postoj dán mnohem větší váhou, které Rusko má v italském exportu. "Jde zejména o italské luxusní zboží, které Rusové milují, nemluvě o bohatých Rusech, kteří milují Itálii, kupují si tam nemovitosti a ovlivňují společnost," sdělil v rozhovoru s ČTK.

Pieralli varoval, že pokud Německo neuvolní utažený opasek finanční politiky eurozóny, jižní Evropa se nakonec obrátí na Rusko a Čínu.

Podle českého politologa Martina Mejstříka Itálie obecně patří k nejvíc proruským státům v Evropě. "Geopoliticky nespadá do oblasti Ruska, a tak s ním nemají žádný problém. Berlusconi je osobní přítel Putina. Liga je financovaná částečně z ruských zdrojů - to je tedy trochu spekulace. Ale je to podobný případ jako Národní fronta Marine Le Penové, kde se hovořilo o půjčkách z ruských bank," řekl Mejstřík v rozhovoru s ČTK.

"M5S zase vzhledem k tomu, že je to protestní strana, přitahuje lidi, kteří propadají konspiračním teoriím, jsou protizápadně naladění, a tak Rusko vidí v lepším světle," dodal.

I za existence komunistických režimů měli Italové jako jedni z mála silné ekonomické vazby na východoevropský blok. Třeba automobilový průmysl komunistického bloku se mimo automobilky Škoda rozvíjel v licenci Fiatu, upozornil Mejstřík.