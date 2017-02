Policista hlídkuje na Letišti Václava Havla v Praze, kde 16. února večer oznámil anonymní telefonát uložení bomby na Terminálu 2 (v pozadí). Policie prostor evakuovala, objekt prohlížejí pyrotechnici a psovodi. Z terminálu, který je určen pro lety do zemí schengenského prostoru, dočasně nesmějí odlétat žádná letadla.

Policista hlídkuje na Letišti Václava Havla v Praze, kde 16. února večer oznámil anonymní telefonát uložení bomby na Terminálu 2 (v pozadí). Policie prostor evakuovala, objekt prohlížejí pyrotechnici a psovodi. Z terminálu, který je určen pro lety do zemí schengenského prostoru, dočasně nesmějí odlétat žádná letadla. ČTK/Kamaryt Michal

Praha - Policisté museli dnes večer kvůli anonymní hrozbě bombou evakuovat Terminál 2 pražského Letiště Václava Havla a jeho okolí. Po dobu pyrotechnické prohlídky nesměla z Ruzyně odlétat letadla do zemí schengenského prostoru. Po dvou hodinách policisté oznámili, že žádný výbušný systém nenašli. Prohlídka skončila s negativním výsledkem, provoz letiště se vrátil do normálního režimu, řekla ČTK krátce po 22:00 mluvčí cizinecké policie Kateřina Rendlová. Cestující, kteří odlétali z druhého terminálu, se mohli vrátit do odbavovací haly.

Škody bude Letiště Václava Havla teprve vyčíslovat, stejně jako aerolinky, kterých se dočasné uzavření terminálu a zpoždění letů dotklo, dodal Řehořek. Po pachateli anonymní hrozby pátrají kriminalisté.

Policisté museli před 20:00 Terminál 2 a jeho okolí uzavřít poté, co zatím neznámý člověk vyhrožoval odpálením bomby. Cestující se většinou přesunuli do sousedního Terminálu 1, který fungoval bez omezení. Jejich letadla zatím čekala na letištní ploše. Příletů se policejní zásah nedotkl. Cestující přilétávající na druhý terminál byli směřováni na Terminál 1, uvedl mluvčí pražského letiště Michal Řehořek.

Po dokončení policejní prohlídky veřejných i neveřejných prostorů se do terminálu nejdříve vrátili zaměstnanci, poté cestující. Postupně byli odbavováni, podstoupili bezpečnostní kontrolu a poté mohli odletět. "Předpokládáme, že do hodiny a půl se nám podaří všechna dotčená letadla odbavit," uvedl Řehořek.

Policisté po ohlášení hrozby postupovali podle předem připravených scénářů podobných situací. Na letiště se sjeli policisté, pyrotechnici a psovodi, zdravotníci i hasiči, příjezdové cesty ke druhému terminálu byly uzavřeny páskami. Situaci na místě řešil krizový štáb letiště.

Cestující čekající na odlet se po evakuaci většinou přesunuli na Terminál 1 určený pro spoje ze států nepatřících do Schengenu. "Cestujícím jsou k dispozici zaměstnanci informačního týmu, posílili jsme i zaměstnance bezpečnostní kontroly. Je to pro nás nepříjemná situace, ale bezpečnost letiště je pro nás na na prvním místě, " uvedl Řehořek.

Atmosféra na letišti byla podle fotoreportéra ČTK klidná, většina lidí přijala bezpečnostní opatření a zpoždění svých letů s pochopením. Také mluvčí letiště potvrdil, že se tato mimořádná událost obešla bez jakýchkoliv incidentů a v klidu.