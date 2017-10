Praha - ANO získalo neúměrnou moc, a to je vždycky nebezpečné, míní filmař Fero Fenič. Sčítání hlasů bylo pro něj největší thriller jeho života, řekl ČTK. Za ten dosud nejlepší považoval snímek Sedm s Bradem Pittem, dnes by mohl vzniknout projekt s názvem Devět s odkazem na devět stran, které se nakonec do Sněmovny dostaly. Záleží na tom, jak dopadne, obvykle někdo na konci zemře a druhý odchází se skalpem; snad nezemře naše demokracie, řekl ČTK. Výrazná většina pro ANO "není zdravá" ani podle dokumentaristky Heleny Třeštíkové.

"Je pro mě nepříjemným překvapením, že ANO získalo tak výraznou většinu, protože si myslím, že to není zdravé, aby jedna, z mého pohledu nesystémová strana, byla takhle výrazná," řekla Třeštíková ČTK. Příjemné překvapení je pro ni, že se do Sněmovny dostali Starostové, kterým fandila, a TOP 09. Hnutí Tomia Okamury považuje za velké nebezpečí.

"Celé výsledky voleb pro mě jsou velkou neznámou, co se stane, jak se s tou mocí naloží. V minulosti jsem míval jasnější představu, kam společnost může směřovat. Teď ji nemám, protože vyhrála neklasická strana, která nemá obvyklé struktury a není jasné, do jaké míry člověk, který získal tak velkou moc, s ní bude umět naložit," uvažuje Fero Fenič.

Ve filmařském příměru připomněl, že obvykle v hollywoodském filmu vyhrává ten, kdo prosazuje spravedlnost. "Ale víme, že spravedlnost je slepá a v české politice je, myslím, ostrost zraku v posledních letech dost snížená," uvedl. "Uvidíme, jestli bude zastřelena demokracie, nebo odejde se skalpem... Thriller Sedm ale trval jen dvě ́hodiny, Devět potrvá čtyři roky," uvažuje s nadsázkou.

Doplnil, že výhru ANO předpokládal. "Sám vnímám únavu občanů z české politiky, z ustáleného rybníku, který už dlouho zapáchá, lidi touží po změně a už to několikrát v minulosti předvedli na několika pokusech," řekl. Překvapil ho ale velký rozdíl mezi prvními dvěma vítěznými stranami. "V minulosti byly vždy dvě strany - vítězná a druhá byla slabší, ale mohla to být silná opoziční strana... teď se opozice rozmělňuje do mnoha malých stran, do mnoha malých zájmů - a v čele je gigant."

Z historie připomíná, že neúměrná moc, která v případě vítězství ANO s dvakrát tolika hlasy než strana na druhém místě, je nesporná, může vést k nebezpečným rozhodnutím. "Svádí to k některým krokům, které můžou mít velmi negativní dopad na demokracii, můžou rozvrátit některé její základní hodnoty," řekl. Utěšuje se prý tím, že Andrej Babiš je obchodník a "ne vše, co říká, udělá". "Jeho ego ho může vést k ambici udělat skutečně něco pro demokracii, aby uspěl a byl uctíván jako ten, kdo přišel a přinesl do politiky to, co občané chtěli," uvažuje Fenič.

Umělce překvapil podle nich velký úspěch populismu

Čeští umělci a lidé z kultury jsou překvapeni velkým úspěchem populismu ve sněmovních volbách. Někteří z těch, které oslovila ČTK, se obávají ztráty svobody a demokracie. "Čeká nás další ostuda v civilizovaném světě a velké ohrožení naší nezávislosti," řekl ČTK hudebník Jan Burian.

"Je mi smutno. Svět, na který jsme byli zvyklí - tedy demokracie a svoboda - zřejmě končí. Národ bez paměti si zvolil bývalého komunistu s velmi nejasnou minulostí, fašizujícího extremistu a omezené národovce," uvedl k volebním výsledkům v době sečtení 99 procent hlasů Burian. Češi se podle něj projevili jako naivní, neinteligentní, nevzdělaní voliči s pokřiveným hodnotovým žebříčkem.

Vítězství hnutí ANO předvolební průzkumy avizovaly, velkou šanci dávaly také hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), oba subjekty ale získaly nakonec ještě více hlasů než podle průzkumů. Oproti průzkumům naopak propadla u voličů sociální demokracie.

"Obdobný výsledek jsem očekával. Myslím, že se v něm dlouhodobě projevuje určitá frustrace lidí, kterou nedovedu úplně pochopit, ale snažím se jí rozumět," řekl ČTK muzikant a výtvarník Vladimir 518. "Na druhé straně jsme překvapen, že jsme ochotni tolerovat vůdce, kteří mají dlouhodobě pošpiněný kredit nebo případně staví svůj úspěch primárně na absurdních a populistických heslech. A už tradičně mě mrzí neustálá přítomnost nezreformovaných komunistů, kteří mají stále poměrně vysoké procento," uvedl rapper.

Výtvarník a vysokoškolský pedagog Jiří David ČTK řekl, že neočekával, že se příliš změní většinová mentalita obyvatel. "Takže jsem již před pár týdny prognózoval, že vládu bude sestavovat ANO a ODS - které jsem nevolil -, možná s nějakou tichou podporou KSČM, dnes už možná i Pirátů či SPD," přemýšlí umělec, který se ke společenským událostem často vyjadřuje.

"Co jsem však opravdu neodhadl je, že šovinistická strana jednoho hlasitého pragmatického cynika, avšak šikovně skrytého elitáře Tomia Okamury získá na základě svých tendenčně fašizujících, a tím snad stále neprosaditelných programových bodů, skoro půl milionu hlasů! Není to už jen o hlouposti či nevzdělanosti, takže si tuto tragikomickou šarádu vyžereme do dna všichni," míní David.