Olomouc - Zastupitelský klub ANO v Olomouckém kraji vyzval hejtmana Otu Koštu (za ANO) k rezignaci, hejtman to odmítl. Klub s krajským předsednictvem hnutí ANO tvrdí, že Košta nezvládá řízení kraje. Kritizují také, že jako svého poradce zaměstnal bývalého hejtmana Jiřího Rozbořila z ČSSD, jenž je vyšetřován v korupční kauze. Košta tvrdí, že nijak nepochybil. Pokud nevyslyší výzvu k rezignaci, hodlá ANO na jednání krajského zastupitelstva v závěru února navrhnout jeho odvolání. Koaliční ČSSD je podle dohody připravena schválit možné personální změny.

Výzva k rezignaci byla podle tiskové zprávy ANO jednomyslná. "Jako nováček v politice měl pan doktor Košta k dispozici celý náš odborný tým, stáli za ním zastupitelé. Bohužel u něj nad smyslem pro povinnosti převládla nekoncepčnost, chaotičnost a neschopnost práce v týmu. Pan Košta prostě neřídil kraj efektivně, odmítal spolupracovat s hnutím," uvedl krajský předseda ANO Ladislav Okleštěk.

Košta pochybení odmítá. "Výzvu k rezignaci jsem nepřijal. Důvody jsou jasné a zřejmé. Ty důvody, které mi byly dány na stůl, považuji za zástupné problémy, nikoli za skutkovou podstatu věci," řekl dnes ČTK Košta. V krajských volbách získal 2751 preferenčních hlasů, což byl na kandidátce ANO v Olomouckém kraji nejvyšší počet. Hejtman uvedl, že po zveřejnění informací o jeho možném odvolání mu vyjádřila spousta lidí podporu. "To byl možná ten hlavní důvod, mimo toho osobního přesvědčení, že nedošlo k manažerskému pochybení, že jsem prostě odmítl (výzvu k rezignaci)," dodal hejtman. Dnes na 12:30 svolal tiskovou konferenci.

Výzvu k rezignaci podpořil i šéf hnutí Andrej Babiš. ČTK prostřednictvím textové zprávy sděil, že Košta neřídil kraj efektivně a odmítal spolupracovat s hnutím ANO. Výběr Košty na krajskou kandidátku hnutí se podle něj nepovedl. Podle Babiše má Košta také osobní problémy. "Začal mít problém i s alkoholem. Proto musí z postu hejtmana odejít," sdělil například serveru Blesk.cz.

Košta je ve výzvě k rezignaci kritizován i za to, že jako poradce dočasně zaměstnal někdejšího hejtmana Jiřího Rozbořila (ČSSD) stíhaného v korupční kauze Vidkun. Rozbořil odmítl, že by Koštovi dělal poradce. "Nedělal jsem poradce, neměl jsem uzavřenou poradenskou smlouvu. Pouze jsem mu předával agendu, je to mimo mísu," řekl dnes ČTK Rozbořil. Předávání agendy za těchto podmínek je v Olomouckém kraji dlouholetá praxe, řekl ČTK i krajský šéf ČSSD a první náměstek hejtmana Jiří Zemánek.

Pokud Košta nevyslyší výzvu k rezignaci, tak ANO na zastupitelstvu v závěru února navrhne jeho odvolání. O návrhu na odvolání bude ANO jednat s koaličními ČSSD a ODS, s nimiž má v krajském zastupitelstvu většinu.

Krajský šéf ČSSD Zemánek označil výzvu za vnitřní věc hnutí ANO. ČSSD jako koaliční partner bude podle něj plnit dohodu týkající se schválení případných personálních změn. "Hnutí ANO řeší svůj interní problém, je to jejich právo. Nechci to komentovat, je jejich právo hodnotit hejtmana. Personální věci však máme ošetřeny. Pokud by přišli s jiným jménem, máme domluvu, že bychom jej schválili," řekl ČTK Zemánek. Podotkl však, že jako "koaliční partner neshledal, že by bylo něco špatně".

V zastupitelstvu Olomouckého kraje má po podzimních volbách ANO 16 křesel, druhá ČSSD devět a KSČM sedm. Koalice pro Olomoucký kraj má sedm zastupitelů, šesti mandáty disponuje hnutí Starostové pro Olomoucký kraj. Po pěti křeslech získaly ODS a koalice SPD-SPO. V předchozím volebním období v kraji vládla ČSSD s KSČM, nyní koalici tvoří ANO, ČSSD a ODS.