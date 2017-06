Praha - Představitelé ODS dnes ostře kritizovali předsedu ANO Andreje Babiše za to, co se svým hnutím dokázal za čtyři roky ve vládě. V souvislosti s Babišovou chystanou knihou O čem sním, když náhodou spím konstatovali, že slíbit bývalý ministr financí dokáže téměř cokoliv, ANO má však podíl na navrhovaném deficitu státního rozpočtu na příští rok či na nízkých výdajích na obranu.

Fiala reagoval na některé myšlenky z Babišovy knihy, které dnes publikoval server iDnes.cz. "On nemá snít, ale prokázat, co tady čtyři roky dělal a co se mu povedlo. Ukazuje se, že je toho velmi málo, že je slibotechna. Dokáže slíbit cokoliv a nakonec výsledky nejsou žádné, podobné je to s dnešními návrhy, které se týkají výdajů na obranu," řekl.

O Babišovu návrhu, aby přibylo deset tisíc vojáků z povolání, aktivních záložníků a dobrovolníků, nemá podle Fialy cenu diskutovat, protože jeho sliby nemají váhu. "Skutečnost je nyní taková, že výdaje na obranu loni klesly na 0,97 procenta HDP, to je mnohem méně než v době krize," řekl Fiala. Ministr obrany Martin Stropnický (ANO) má podle něj tristní výsledky, když nedokázal zvýšit náklady a přijít s investicemi.

Šéf poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura řekl, že Babišovy výsledky zhodnotil nejlépe jeho nástupce ve funkci ministra financí Ivan Pilný (ANO). "Jen připomenu dva jeho nejsilnější výroky z posledních dnů: 'státní kasa je prázdná' a 'schodek 50 miliard korun nebudeme schopni dodržet'," uvedl Stanjura. ANO by podle něj nemělo slibovat nesmysly pro rok 2035, ale zveřejnit své představy pro nejbližší volební období.