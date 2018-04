Praha - Hnutí ANO dál trvá na postu premiéra pro svého šéfa a předsedu vlády v demisi Andreje Babiše. S ČSSD se stále rozchází i v názoru na to, kolik resortů by v případné koaliční vládě měla sociální demokracie obsadit a které by to mohly být. Vyplynulo to z interních konzultací ANO, které se uskutečnily během Velikonoc, řekl novinářům místopředseda ANO Richard Brabec. Strany se k dalšímu jednání sejdou ve středu.

Šéf ČSSD Jan Hamáček minulý týden novinářům řekl, že koaliční jednání pokročila v otázce programu, naopak personální záležitosti jsou i nadále zásadní problém. Sjezd ČSSD dříve označil účast trestně stíhaného člověka ve vládě za zásadní problém. ANO na Babišovi, který čelí stíhání kvůli údajnému dotačnímu podvodu v případu Čapího hnízda, trvá.

ANO mělo podle dřívějších vyjádření s konečným návrhem přijít ve čtvrtek po návratu Babiše z dovolené. V pátek jej pak posoudí lídři a o víkendu stranický sjezd sociálních demokratů. "My jsme se o tom bavili, ale interně. Přemýšleli jsme o tom samostatně, teď se sejdeme, jestli to naše přemýšlení se třeba shoduje," řekl Brabec. Schůzky by se měly konat ve středu i ve čtvrtek.

Hamáček minulý týden naznačil, že pokud ANO neustoupí od nominace Babiše, nebo nepřenechá sociální demokracii ministerstvo vnitra, či financí, znamenalo by to konec jednání. "My tam máme jednoznačnou pozici kolem pana Babiše, ta se neposouvá, jsme konzistentní z hlediska jeho nominace na premiéra," uvedl Brabec. S Babišem vyjednávání probírali o svátcích prostřednictvím e-mailu a SMS zpráv.

Posun Brabec nenaznačil ani v otázce rozporu ohledně počtu ministerstev. ČSSD požaduje pět, ANO jí dlouhodobě nabízí čtyři křesla ve vládě. "Zůstávají odlišné názory na počet resortů a jejich typ. Nejhorečnatější jednání ale ještě budou probíhat. Všichni si vzali oddechový čas, aby mysleli na něco jiného než na politiku," uvedl s odkazem na Velikonoce.

ČSSD vyjednává s ANO o možné koaliční vládě, případnou dohodu by ale mělo schválit referendum mezi členy sociální demokracie. Vyjádřit by se mohli i delegáti při sobotním pokračování sjezdu ČSSD v Hradci Králové. Většinu potřebnou pro důvěru ve Sněmovně by případnému kabinetu měli zajistit poslanci KSČM.