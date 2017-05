Praha - Hnutí ANO v pondělí na zasedání předsednictva vlády požádá o dřívější termín koaliční rady, než je čtvrteční podvečer, na kdy koaliční lídry svolal premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). "Je to zbytečná prodleva, naše pozice je jasná," uvedl první místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Postup ČSSD označil za snahu o prodloužení agonie vlády. Věří, že po diskusi s kandidátkou ANO na ministryni financí Alenou Schillerovou bude premiér návrh hnutí na obsazení ministerstva financí akceptovat.

Současně ale Faltýnek nevyloučil, že v případě nesouhlasu by ANO hledalo jiného kandidáta. Je to všechno k debatě, konstatoval. Argumenty proti Schillerové, kterým dominuje její údajná nečinnost ve vyšetřování okolností kauzy jednokorunových dluhopisů, zopakoval místopředseda ČSSD Lubomír Zaorálek. Uvedl, že Schillerová ve Sněmovně velmi suverénně hájila, že dluhopisy se vyšetřovat nemohou. "Ona se s tím velmi ztotožnila, ona je přímý partner pro Finanční úřad. Já si nedovedu představit, že člověk, který to takto odmítal, pak to bude dělat," uvedl dnes dále Zaorálek. Dodal ale, že jde o jeho osobní názor.

Podle průzkumu agentury Median pro Českou televizi a Český rozhlas vládní krize ubírá body u veřejnosti Babišovi. Zatímco počátkem května mu vinu na krizi přičítalo 16 procent respondentů, při stejném šetření mezi 700 respondenty 13. května tak odpověděla čtvrtina dotázaných. Naopak Sobotka si v očích veřejnosti podle průzkumu mírně polepšil, když počátkem května ho za viníka krize označila třetina dotázaných a koncem tohoto týdne 27 procent dotázaných. Počet těch, kteří by situaci řešili odvoláním Babiše, stoupl z 11 procent na 18 procent. Odchod Sobotky z postu premiéra by byl řešením pro desetinu respondentů, což se nezměnilo.

Sobotka se s Babišem v pátek na jednání mezi čtyřma očima na návrhu ANO, aby Babiše ve vedení ministerstva financí vystřídala jeho dosavadní náměstkyně Schillerová a funkce vicepremiéra se ujal ministr životního prostředí a místopředseda ANO Richard Brabec, nedohodl.

Jednání mají pokračovat v příštím týdnu. Návrh Sobotky na odvolání Babiše čeká na souhlas prezidenta Miloše Zemana, který se má z cesty do Číny vrátit ve čtvrtek. Zeman dnes z Číny vzkázal, že by Schillerovou v čele financí akceptoval. Zároveň poznamenal, že pokud by premiér Schillerovou jako ministryni nenavrhl, měla by být vypovězena koaliční smlouva. Na místě předsedy ANO by tak již dávno učinil a začal by razantní předvolební kampaň.

Pokud by Sobotka Schillerovou nenavrhl, Zeman by patrně řešil situaci podáním avizovaného podnětu k Ústavnímu soudu.

Babiš v pátek odmítl výhrady ČSSD, že by Schillerová ovlivňovala činnost Finanční správy. Tvrdí, že jejím jmenováním ministryní by Sobotka urychlil konec vládní krize.

Koaliční lidovci ctí, že ANO má právo na svou nominaci. Podle opozičních ODS a TOP 09 by ale jmenování Schillerové neznamenalo žádnou změnu proti současnosti, kdy úřad vede Babiš. Podle šéfa sněmovního klubu ODS Zbyňka Stanjury není Schillerová nezávislá, ale naopak je silně napojena na ANO.