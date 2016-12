New York - Rusko poprvé přiznalo, že v zemi existoval státem řízený dopingový program. V rozhovoru pro list The New York Times to uvedla výkonná ředitelka národní antidopingové agentury RUSADA Anna Anceliovičová.

Podle ní zaměstnanci agentury, které ona vládne teprve od loňského roku, systematicky a dlouhodobě po několik let vyměňovali vzorky moči odebrané sportovcům pro analýzu dopingové nezávadnosti. Stejně tak dodávali svým reprezentantům prostředky na zvýšení výkonnosti. Taková obvinění kolovala už řadu měsíců, ruští činovníci je však vehementně popírali, přestože někdejší šéf moskevské antidopingové laboratoře Grigorij Rodčenkov o těchto praktikách promluvil v New York Times už loni v květnu.

"Bylo to spiknutí více organizací," uvedla Anceliovičová, jíž renomovaný americký deník zpovídal několik dní. Odmítla ale nařčení, že by za programem stál ruský prezident Vladimir Putin či kdokoli z vysokých vládních představitelů.

Anceliovičová, která ve vyšetřování skandálu nefiguruje, byla podle svých slov v šoku, když se o všem dozvěděla. Vitalij Smirnov, přední ruský sportovní funkcionář, jehož letos Putin v jeho 81 letech pověřil tím, aby zreformoval národní antidopingový systém, uvedl: "Z mého pohledu bývalého ministra sportu a prezidenta našeho olympijského výboru jsme udělali spoustu chyb."

Putin dlouho kategoricky jakoukoliv státní spoluúčast odmítal, z výpovědi Anceliovičové nicméně vyplývá, že do systému byla zapojena Federální služba bezpečnosti (FSB), hlavní nástupce sovětské tajné policie KGB. Její příslušníci měli na starost výměnu vzorků v dopingové laboratoři společně s jejím ředitelem, a to i během domácí zimní olympiády v Soči 2014. Ministerstvo sportu pak po dlouhé roky zajišťovalo čisté vzorky předních sportovců, kteří užívali zakázané prostředky.

Přiznání je podle pozorovatelů motivováno snahou očistit ruský sport a co nejdřív jeho zástupce vrátit do všech mezinárodních soutěží. Nejčerstvěji jsou zákazem startu postiženi běžci na lyžích a olympijští medailisté Alexandr Legkov a Maxim Vylegžanin, kteří mají kvůli podezření z porušení pravidel o dopingu pozastavenou činnost od mezinárodní federace FIS. Nezúčastní se kvůli tomu nadcházející Tour de Ski, stejně jako jejich kolegové Jevgenij Bělov a Alexej Petuchov.

Ruský sport ztratil svůj kredit během několika měsíců po dvou zprávách Mezinárodní antidopingové agentury WADA. Světová atletická asociace IAAF už loni v listopadu zakázala ruským sportovcům start na všech svých akcích. Vrcholné světové federace v ostatních sportech řešily po zveřejnění první zprávy WADA před letní olympiádou v Riu de Janeiro případy ruských sportovců jednotlivě a Rusko vyslalo do Brazílie omezený tým. Původně mu hrozil plošný trest pro celou výpravu.

Druhá zpráva, kterou zveřejnil nezávislý vyšetřovatel WADA Richard McLaren před pár dny, uvádí, že z programu profitovalo víc než 1000 sportovců ve 30 sportech. Rusové si tak pomohli k medailím přinejmenším na domácí zimní olympiádě v Soči 2014, na jejíž přípravách se výrazně podílel i prezident Putin, na letních hrách v Londýně o dva roky dříve nebo na světovém šampionátu atletů v Moskvě 2013.

McLarena potěšilo, že už Rusové poznatky z jeho 1166 zveřejněných dokumentů nepopírají, zpochybnil však jejich pohnutky, které je k přiznání vedly. Je toho názoru, že tak učinili proto, aby zastavili další a detailnější vyšetřování.

V dějinách sportu nejde o první tak masivní dopingový podvod. V 80. letech existoval podobný program v tehdejší Německé demokratické republice, podezření o síti ilegální podpory provázejí v posledních dekádách Čínu.

Rusové měli podle Smirnova prostě jen smůlu. Jejich kyberšpionáž nedávno přišla s odhalením, že sportovci západních států mají speciální lékařské povolení užívat zakázané látky z legitimních terapeutických důvodů. "My jsme nikdy takovou možnost jako ostatní země neměli," řekl.

Právník Ruského olympijského výboru Viktor Berezov jeho slova podpořil. "Pro WADA je jediné štěstí, že měla Rodčenkova (šéfa antidopingové laboratoře při hrách v Soči). Možná se totéž dělo v Číně, Londýně, všude. Protože ten systém je prohnilý," řekl.

Mezinárodní olympijský výbor na poslední vývoj kauzy zareagoval nařízením prozkoumat zpětně všechny vzorky ruských sportovců až do zimních her ve Vancouveru 2010.