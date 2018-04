Praha - Hnutí ANO nechce v případné koaliční smlouvě s ČSSD podmínku, že by prvoinstančně odsouzený politik měl odejít z vlády. Novinářům to řekl místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek. Před schůzkou, na které mají strany debatovat o koaliční smlouvě a programovém prohlášení, takovou podmínku označil za nepřijatelnou a absurdní. Na schůzce chybí předsedové ANO Andrej Babiš i ČSSD Jan Hamáček, kteří se zřejmě setkají ve čtvrtek samostatně.

Faltýnek novinářům řekl, že ANO přichází na jednání s téměř stejnou koaliční smlouvou, která upravovala vztahy v posledním kabinetu Bohuslava Sobotky (ČSSD) s ANO a KDU-ČSL. "Ten text je v podstatě stejný v pasáži pojistek, dohadovacího jednání a tak dále," uvedl. ČSSD požaduje v dohodě pojistky, aby ji ANO nemohlo přehlasovávat. Podle ANO však stačí stejná úprava, jako měl poslední kabinet.

ANO a ČSSD nalezly programovou shodu už před několika týdny, po dvoutýdenním přerušení jednání se přiblížily i představy obou subjektů v personálních otázkách. ČSSD dostala od ANO nabídku, aby vedla pět ministerstev včetně ministerstva vnitra. Obsadit by měla ještě obranu či zahraniční věci a ministerstva práce a sociálních věcí, zemědělství a kultury.

Závěr rozhovorů mohou zkomplikovat další požadavky ČSSD. Sociální demokraté kvůli trestnímu stíhání Babiše v případu Čapího hnízda trvají na tom, aby se členové vlády zavázali, že v případě prvoinstančního odsouzení odstoupí. Babiš k tomu nevidí důvod. "My už minimálně stokrát řekli, že tato podmínka je pro nás nepřijatelná a do koaliční smlouvy ji nechceme. Připadá nám absurdní," řekl dnes Faltýnek.

Není také jasné, jak se ANO postaví k návrhu, aby byli z důležitých postů ve Sněmovně odvoláni zástupci SPD, což by mělo znesnadnit budoucí spolupráci ANO a SPD při hlasování.

Jednání se koná až večer kvůli výjezdu kabinetu v demisi do Moravskoslezského kraje. Babiš se ho neúčastní, začátek kvůli dopravě nestihl ani vicepremiér Richard Brabec, který dorazil zhruba deset minut po začátku schůzky. S Faltýnkem od začátku jednají statutární místopředseda ČSSD Jiří Zimola a řadoví místopředsedové Roman Onderka a Martin Netolický. Hamáček se podle mluvčího sociálních demokratů Petra Vurbse sejde s Babišem ve čtvrtek.

Ve čtvrtek by se mělo uskutečnit trojstranné jednání, kde by se k ANO a ČSSD připojili i komunisté, kteří by měli menšinovou vládu tolerovat. Proti koalici s ANO se dnes postavili senátoři ČSSD, kteří se chystají přesvědčovat straníky, aby proti možné koalici s ANO hlasovali ve vnitrostranickém referendu.