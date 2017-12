Praha - Hlasování mezi členy ANO o tom, který prezidentský kandidát získá podporu hnutí, se oproti očekávání neuskuteční. Není na to čas, sdělil předseda ANO Andrej Babiš Lidovým novinám (LN). Vítěz sněmovních voleb tak v boji o Pražský hrad nikoho nepodpoří, napsal dnes server Lidovky.cz.

Původně měli členové hlasovat o tom, jestli bude mít ANO vlastního kandidáta do prezidentské volby, a nejčastěji se mluvilo o dosluhujícím ministru obrany Martinu Stropnickém. Po sněmovních volbách Babiš oznámil, že hnutí svého kandidáta nepostaví. Zároveň uvedl, že referendum mezi členy může pro podporu ANO vybrat některého ze známých uchazečů o funkci hlavy státu. Hlasovat se ale nebude.

"Už na to nemáme čas, máme jiné starosti. Řešili jsme to i na předsednictvu, musíme pracovat na programovém prohlášení vlády, nejde to ani z kapacitních důvodů," uvedl Babiš. "Všichni jsou gramotní, rozhodnou se podle sebe, nečekají na názor nějakého Babiše," dodal.

Funkci na Hradě chce obhajovat Miloš Zeman. Babiš několikrát popřel, že mezi ním a Zemanem existuje dohoda o vzájemné podpoře. Pokud seznam kandidátů nezmění soud, o prezidentský úřad bude Zeman soupeřit s osmi vyzyvateli. Jsou jimi bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš, textař Michal Horáček, bývalý premiér Mirek Topolánek, někdejší šéf Škody Auto Vratislav Kulhánek (ODA), prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek (Realisté), předseda strany Rozumní Petr Hannig, diplomat Pavel Fischer a lékař Marek Hilšer.

První kolo prezidentské volby bude 12. a 13. ledna, případné druhé o čtrnáct dní později.