Praha - Hnutí ANO chce zřejmě ve vládě co nejslabšího a nejservilnějšího partnera, když preferuje návrat k rozhovorům s ČSSD. Novinářům to dnes řekl předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura. Prezident Miloš Zeman doporučoval šéfovi ANO a premiérovi v demisi Andreji Babišovi, aby jednal s KSČM a SPD, proti se však ve čtvrtek postavil výbor ANO. Okamura řekl, že avizovaný návrat ANO k rozhovorům se socialisty nemile překvapil jeho, ale pravděpodobně i Zemana.

Okamura ve čtvrtek hovořil v Lánech se Zemanem, který předtím po krachu jednání ANO s ČSSD doporučil Babišovi jednat s SPD. "To, že se ANO rozhodlo pro ČSSD, mě neuvěřitelně nemile překvapilo. Překvapen musí být i pan prezident. Nebudu mluvit za něj, ale včera (ve čtvrtek) jsem s ním seděl téměř dvě hodiny a je to určitě novinka, kterou podle mě také netušil," prohlásil šéf SPD.

Možnou spolupráci ANO s ČSSD nepovažuje Okamura za dobré řešení pro Česko. "Pro ČR je lepší, aby se na vládě podílely strany se silnějším mandátem," řekl. Okamura ČSSD ostře kritizuje a tvrdí, že nedrží slovo a není schopna garantovat hlasy všech svých poslanců.

Plnou odpovědnost za tvorbu vlády má však Babiš, uvedl Okamura. "Za tím (rozhodnutím jednat s ČSSD místo SPD) vidím také to, což je zajisté legitimní, že se Andrej Babiš snaží, aby měl co nejslabšího partnera. U ČSSD vidíme, že jsou servilní, nikdy nesplnili, co slíbili. Z hlediska vítěze voleb to může být výhodnější - čím servilnější a slabší partner, tím má jako vítěz voleb větší pole působnosti," konstatoval Okamura.