Praha - Hnutí ANO chce obnovit vyjednávání o vládě s ČSSD, sociální demokraté nabídku zváží. Obnovit rozhovory uložilo vyjednávacímu týmu širší vedení ANO. Prezident Miloš Zeman doporučoval premiérovi v demisi a předsedovi hnutí ANO Andreji Babišovi, aby dál o příští vládě jednal s SPD a KSČM. Část představitelů ANO ale spolupráci s SPD odmítala.

Sociální demokraté si podle předsedy strany Jana Hamáčka představu ANO rádi vyslechnou. V reakci na výsledky jednání ANO na twitteru napsal, že ČSSD je vždy otevřena serióznímu jednání ve prospěch země a jejích obyvatel. Statutární místopředseda ČSSD Jiří Zimola předpokládá, že Babiš představí nástin nových podmínek. "Teprve poté se rozhodneme, zda se vrátíme k jednacímu stolu," napsal ČTK.

Před dnešním jednáním předsednictva a výboru ANO řekl Babiš, že jedinou možností na stole je kabinet podporovaný hnutím Svoboda a přímá demokracie (SPD) a KSČM. "Pokud to tak vyhodnotí i hnutí, tak nezbude nic jiného než to s nimi udělat," řekl dnešní Mladé frontě Dnes. Někteří představitelé ANO dali najevo, že se jim tato spolupráce nelíbí. "SPD není dobrá varianta. Ta nás poškodí, poškodí to celou zemi, poškodí to ANO," řekl poslanec Rostislav Vyzula. Středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová řekla, že podpora či tolerance ze strany SPD je pro ni nejméně vhodnou formou sestavování vlády.

ANO po schůzce vedení hnutí neuspořádalo avizovanou tiskovou konferenci. Představitelé ANO pouze na odchodu z jednání novinářům stručně oznámili, že rozhodli o obnově rozhovorů s ČSSD. "Velmi brzy osloví pan Babiš pana předsedu (ČSSD Jana) Hamáčka," řekl novinářům místopředseda ANO Richard Brabec. Babiš k výsledku schůzky jen sdělil na twitteru: "Výbor hnutí ANO ukládá vyjednávacímu týmu obnovit jednání s ČSSD."

Předseda KSČM Vojtěch Filip ČTK napsal, že je to pozitivní krok, který může využít dosaženého programového kompromisu. Českému rozhlasu - Radiožurnálu řekl, že je KSČM připravena zapojit se do jednání s ANO a ČSSD. "Záleží samozřejmě na těch, kteří se v první fázi nedohodli, a jsem přesvědčen, že pokud bude jednání ve třech, tak ke krachu nedojde," uvedl.

Kriticky se k rozhodnutí ANO vyjádřil předseda SPD Tomio Okamura. "ČSSD je strana ověnčená skandály, nikdy neplnila sliby a dlouhodobě nemůže garantovat hlasy svých poslanců," napsal ČTK. Ještě před oznámením výsledků jednání ANO dnes Okamura po schůzce s prezidentem prohlásil, že jeho hnutí projednalo s ANO většinu programu a brzy by mohla vzniknout vláda v rámci spolupráce ANO, KSČM a SPD.

Prezident Zeman podle Okamury na dnešní schůzce řekl, že si představuje vládu "v nějaké konstelaci" spolupráce ANO, KSČM a SPD. "Za rozhodovaní o vyjednávacím postupu nesl, nese a ponese plnou odpovědnost pan premiér. Prezident republiky je moderátorem debat zástupců parlamentních stran," uvedl v reakci na oznámení o obnově jednání ANO a ČSSD mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

Skepticky se vyjadřovali k rozhodnutí ANO předsedové dalších sněmovních stran. "Země a její stabilita je rukojmí osobních zájmů vítěze voleb, který chce něco jiného ráno a něco jiného večer," sdělil ČTK předseda Starostů a nezávislých Petr Gazdík. Předseda ODS Petr Fiala na twitteru napsal, že to znamená obnovení možnosti, že Česko bude mít vládu s účastí, či podporou KSČM. "Je to pouze krok z deště pod okap," konstatoval.