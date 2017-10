Praha - Hnutí ANO chce po volbách rychle novelizovat zákon o státní službě, snížit počet ministrů a upravit jednací řád Sněmovny, aby se snížila možnost obstrukcí. V rozhovoru s ČTK to dnes řekl předseda a volební lídr hnutí Andrej Babiš. Rychlé zrušení nějakého platného zákona podle něj potřebné není. Hnutí ANO chce ve volbách zvítězit natolik, že nebude možné sestavit vládu ostatních stran proti němu.

"Určitě chceme novelizovat zákon o státní službě, který je byrokratický. Chceme novelizovat kompetenční řád, aby ministři neměli resortismus, ale spolupracovali. Chceme snížit počet ministrů, odpolitizovat legislativní radu vlády," řekl Babiš. Hnutí podle něj také chce zavést takzvaný klouzavý mandát, na jehož základě by místo poslance, který vstoupí do vlády, v době jeho působení v kabinetu nastoupil do Sněmovny náhradník. "Ministři by měli pracovat jako ministři, a ne sedět ve Sněmovně," řekl k tomu Babiš.

Podle předsedy ANO je třeba také změnit volební řád Sněmovny. Návrh už hnutí předložilo v současném funkčním období, projednat se ho ale nepodařilo. Vzorem pro jednání dolní komory Parlamentu by podle Babiše měla být pravidla jednání německého Spolkového sněmu. "Když si v Německu řeknou, že EET čtou 30 hodin nebo 20, tak (nejsilnější parlamentní strana) CDU má 30 procent času a čte to šest hodin. U nás, když jsme četli EET, tak pan (předseda TOP 09 Miroslav) Kalousek četl čtyři nebo pět hodin o skladu ve Vrběticích, což si nemyslím, že je projev demokracie, ale obstrukcí. Proto teď padlo pod stůl 300 zákonů," řekl.

Babišovi také vadí, že podle současného jednacího řádu Sněmovny se zákony, které byly před volbami projednány pouze zčásti, musí do legislativního procesu předkládat zcela znovu. "Tím se ztrácí čas a ta byrokracie, postupy legislativního procesu trvají dlouho," řekl.

Mezi další normy, které by ANO chtělo ve Sněmovně prosadit, je zákon o liniových stavbách. Babiš uvažuje i o novele azylového zákona. Podle něj je třeba zjistit, zda současné norma dostatečně řeší situaci, kdy někdo dostane v Česku azyl a následně se dopustí kriminální činnosti.

ANO chce uspět tak, aby nešlo postavit vládu proti němu

Hnutí ANO chce ve volbách zvítězit natolik, že nebude možné sestavit vládu ostatních stran proti němu. V rozhovoru s ČTK to dnes řekl předseda hnutí Andrej Babiš. Při jednání o sestavení kabinetu je pak pro něj zásadní, aby zůstaly zachovány elektronická evidence tržeb (EET) a kontrolní hlášení o DPH. Styčné programové body vidí s mnoha stranami díky dostatečně širokému programu ANO.

"Maximum, aby (předseda TOP 09 Miroslav) Kalousek nemohl postavit svoji vládu tradičních politických stran. On se ji snaží udělat," řekl Babiš o volebním cíli ANO. "Pan Kalousek se tady snaží sestavit protibabišovskou vládu. Straší nesmysly a nemá na to jeden důkaz, že bychom mohli být ohrožení demokracie. Nevím, v čem bychom mohli být ohrožením demokracie," řekl.

Podotkl, že předvolební průzkumy výsledek ANO nadhodnocují, podle něj to slouží i jako argument, aby ostatní strany mohly hnutím strašit. Babiš si všiml i jistého poklesu preferencí v posledních průzkumech, snaží se proto mobilizovat voliče. "Právě proto si musí naši voliči a lidi uvědomit, že ANO je poslední pokus porazit tuhle korupční hydru," řekl.

Jednoho přirozeného partnera pro vytvoření vlády Babiš nevidí, podle něj může ANO spolupracovat s různými stranami. "My máme program široký a samozřejmě jsou různé styčné body. Z každé strany je tam něco. My jsme hnutí pro všechny, my nejsme na nějaký vybraný segment občanů," řekl. V ostatních stranách vidí lidi, s nimiž si umí jednání představit, stejně jako takové, s nimiž spolupráci odmítá.

Programovou podmínkou ANO pro jednání o vládě je zachování EET a kontrolního hlášení. "Určitě nebudeme rušit kontrolní hlášení a EET, protože to přinese do veřejných rozpočtů asi 235 miliard daní navíc. Vůbec nechápu, proč to někdo chce rušit, kde potom vezme peníze na důchody, platy učitelů, investice," řekl.

Naznačil také, že by si uměl představit spolupráci s Piráty. "Já bych s nimi problém neměl, ať si vezmou celé IT, digitalizaci, to je jejich doména. Ať nám předvedou, jak to dají do pořádku, abychom skončili jako v Estonsku, že tam lidi nechodí na úřady," řekl. To, že se proti ANO Piráti vymezují, mu nevadí.