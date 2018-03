Praha - Hnutí ANO bude v nadcházejících týdnech vyjednávat o vládní spolupráci exkluzivně s ČSSD. Cílem je vytvořit menšinovou koaliční vládu, která by se opírala ve Sněmovně o podporu KSČM. Novinářům to dnes řekl premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Rozhovory s ČSSD by podle něj měly trvat do 10. dubna. Předseda ČSSD Jan Hamáček na twitteru uvedl, že ČSSD je připravena jednat o podobě koaliční dohody. Před novináře ale zástupci sociálních demokratů po jednání s ANO nepřišli.

Babiš předpokládá, že už na sjezdu ČSSD, který se koná 7. dubna, budou moct vyjednávači sociálních demokratů předložit výsledky jednání. "My předpokládáme, že jejich vyjednávací tým půjde na sjezd s jasnou nějakou dohodou, nebo nedohodou ohledně programu a účasti ve vládě. Podle mého názoru ten sjezd bude rozhodující, a pokud to bude pozitivní, tak budeme čekat na výsledek referenda," řekl. ČSSD už dříve oznámila, že rozhodnutí o účasti ve vládě přenechá hlasování všech straníků.

"Hnutí ANO dnes konečně jasně řeklo, jaké vládní uspořádání preferuje. Naši experti jsou teď připraveni intenzivně jednat o podobě možné koaliční dohody. Nadále ale platí, že ji budou muset schválit všichni členové strany v referendu," napsal Hamáček.

Na dnešní schůzce ANO s ČSSD podle Babiše probrali vyjednávači programové otázky, dotkli se i možného zastoupení sociálních demokratů ve vládě. Podrobnosti nesdělil. Vyloučil však, že by ANO ustoupilo požadavku některých sociálních demokratů, aby kabinet nevedl on sám. Požadavek vznesli v souvislosti s tím, že je Babiš obviněn z podvodu kvůli financování farmy Čapí hnízdo.

Vyjednávání mezi ANO a ČSSD bude nyní pokračovat na úrovni expertních týmů, které budou pokračovat v diskusi o programových průnicích. Každý týden by se také měli setkat čelní představitelé obou uskupení. Programové rozdíly mezi stranami přitom přetrvávají. "Lišíme se v názoru na daně. Sociální demokraté navrhují progresivní daně, sektorové daně a další věci, kde jsme vyjádřili náš odlišný názor," řekl místopředseda ANO Richard Brabec.

ANO a ČSSD mají ve Sněmovně dohromady 93 poslanců. Komunisté jich mají 15, pro získání důvěry by tak vládě ANO a sociálních demokratů stačil i odchod zástupců KSČM v době hlasování ze sálu.

SPD připouští podporu druhé Babišovy vlády, záleží na ANO

Jednání hnutí ANO a Svoboda a přímá demokracie o programu podle šéfa SPD Tomia Okamury dospěla tak daleko, že by mohla rychle vzniknout vláda na základě odbornosti. Okamura to řekl novinářům po dnešním setkání vyjednávacích týmů obou stran. V tuto chvíli podle něj záleží jen na tom, jak se politicky rozhodne hnutí ANO o tom, kde bude nakonec pro druhou vládu Andreje Babiše hledat ve Sněmovně hlasy. SPD vylučuje, že by mohla podpořit vznik koalice ANO a ČSSD.

Okamura novinářům řekl, že v programech jsou stále rozdíly. "Odlišnosti tam jsou, ale je to určitě řešitelné. Zahájení spolupráce na nějakém vládním půdorysu by významným způsobem napomohlo ke stabilizaci politické situace," uvedl Okamura. Pokud ANO bude hledat podporu jinde, nebo si najde jiného koaličního partnera, je to jeho rozhodnutí, uvedl Okamura. SPD odpovědnost za prodlužování jednání o vzniku nové vlády neponese, dodal.

ANO má ve Sněmovně 78 poslanců, hnutí SPD disponuje 22 zákonodárci. K většině v dolní komoře jim tak jeden poslanec chybí. "Dosažená míra programové shody umožňuje podle našeho názoru velmi rychlou a efektivní dohodu o podpoře vlády sestavené na formátu odbornosti," prohlásil Okamura. ANO podle něj akceptovalo drtivou většinu programových bodů SPD a je ochotno je implementovat do případného vládního programového prohlášení.

Místopředseda SPD Radim Fiala uvedl, že schůzky expertních týmů obou hnutí už jsou u konce. "Vznik vlády už je jen politickou otázkou," dodal. Okamura uvedl, že jeho hnutí je připraveno být konstruktivní opozicí a nebojí se ani možných předčasných voleb. "Jasně a realisticky ale formulujeme podmínky pro podporu vlády odborníků, která také bude prosazovat politický program SPD," uvedl Okamura.

Okamura se vymezil proti tomu, že by SPD mohla podpořit vznik vlády ANO a ČSSD. "ČSSD je politická strana, která nemá důvěru voličů SPD. Dlouhodobě nedodržuje své sliby vůči voličům a nepředstavuje pro nás garanci stabilní politiky v zájmu ČR," uvedl. Neochota ke spolupráci je vzájemná, nedávný sjezd ČSSD podmínil vyjednávání sociálních demokratů s ANO o vládě tím, že se případný kabinet nesmí opírat o hlasy SPD.

ANO a KSČM zbývá doladit poslední debaty o programu

Vyjednavači hnutí ANO a komunistů uzavřeli většinu programových bodů při jednání o možné toleranci druhé vlády ANO. Předseda KSČM Vojtěch Filip novinářům po dnešní schůzce s ANO řekl, že doladit zbývá některé otázky v oblasti financí či bezpečnostní a zahraniční politiky. V tomto bodě by mohla ke kompromisu přispět odpolední schůzka všech sněmovních stran na toto téma. Spor s ANO kvůli zvolení a následnému tlaku na odstoupení Zdeňka Ondráčka (KSČM) z čela sněmovní komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) považuje KSČM nyní za vyřešený.

Filip novinářům po dnešním jednání řekl, že expertní skupiny obou stran uzavřely diskuse o sociální politice, zdravotnictví, životním prostředí, zemědělství, průmyslu a obchodu či dopravě. Naopak v plánu jsou další schůzky kvůli bezpečnostním otázkám, zahraničním záležitostem a některým podrobnostem v oblasti financí.

V otázce zahraniční politiky jde podle Filipa hlavně o hierarchii mezinárodních organizací, do kterých je Česko zapojeno. Komunisté preferují OSN, až za ni staví postupně Evropskou unii a Severoatlantickou alianci. Už v minulosti uvedli, že jsou proti zapojení ČR do zahraničních vojenských misí s výjimkou těch, kterým dá mandát Rada bezpečnosti OSN.

Za problém považuje Filip otázku obecného referenda. Politici ve Sněmovně podle něj mají na plebiscit výrazně odlišný názor než občané. "Předpokládám, že si to občanská veřejnost nenechá pro seb a lze očekávat petiční archy, aby zákon o obecném referendu skutečně platil," uvedl Filip.

Stanovisko k toleranci vlády ANO ze strany KSČM by mohl příští týden přijmout ústřední výbor komunistů. Šéf poslanců komunistů Pavel Kováčik řekl, že je prozatím vyřešen spor o Ondráčka. Ten se po kritice opozice a demonstracích v desítce měst postu šéfa komise pro GIBS vzal. Protože se pro jeho konec vyslovil i šéf ANO a premiér v demisi Andrej Babiš, komunisté mluvili v posledních dnech o ztrátě důvěry v ANO. "Zatím nebyla vypsána nová volba, až bude vypsána, budeme se o tom bavit," uvedl Kováčik. Ondráček podle něj v komisi zůstane, ale KSČM ho nebude nominovat na předsedu.

ODS dál odmítá spolupráci s ANO, chce být alternativa vůči němu

ODS nadále odmítá vládní spolupráci s hnutím ANO. Novinářům to dnes řekl předseda občanských demokratů Petr Fiala po schůzce s premiérem v demisi Andrejem Babišem (ANO). ANO podle něj od voleb spolupracuje s KSČM a SPD, ODS chce být politickou a programovou alternativou vůči této spolupráci. Jednání podle Fialy nevyjasnilo, jaká je koncepce ANO při druhém pokusu o sestavení vlády.

"Platí, že ANO má fungující hlasovací koalici s SPD a KSČM. Jeho představitelé projevují vysokou míru souhlasu s politikou KSČM, mluví o shodě. Máme tady situaci, že ANO jedná s KSČM o vládě. To jsou všechno věci, které prakticky znemožňují, abychom nějakou vážnou debatu o podílu ODS na něčem takovém vůbec vedli," řekl Fiala.

Výzva k tomu, aby ODS podpořila kabinet ANO, podle Fialy na schůzce nezazněla. "My jsme si spíš vyjasňovali pozice. Mně třeba vůbec není jasné, jakým způsobem Andrej Babiš plánuje dál to sestavování vlády. Jestli je tam nějaký plán, nějaká koncepce. Z tohoto hlediska musím říct, že mi to ta schůzka ani příliš nevyjasnila," řekl.

Pokud bude mít ANO zájem o další jednání s ODS, je k němu Fiala připraven. "Ale nějaký další termín a nějaký konkrétní důvod v této chvíli nevidím. Myslím, že naše pozice jsou jasné a my o nějaké podpoře nebo účasti vůbec nemůžeme uvažovat," řekl Fiala.