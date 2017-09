Praha - Hnutí ANO chce zavést klouzavý mandát pro poslance i senátory. Do Senátu by se mělo volit jen v jednom kole místo nynějších dvou. Také počet ministrů by se měl snížit ze 16 na 13. Hnutí ANO to uvedlo ve svém volebním programu s názvem Teď, nebo nikdy, který dnes představil novinářům jeho předseda Andrej Babiš. "Ministr má pracovat ve vládě, na úřadě, ne sedět ve sněmovně," prohlásil Babiš. Poslancům chce ANO na celé volební období zmrazit platy na současné výši.

Pokud se poslanec nebo senátor stane členem vlády, musí své místo přenechat náhradníkovi a věnovat se řízení svého resortu, stojí v programu. Podle dosavadní praxe si řada ministrů ponechává svůj poslanecký nebo senátorský mandát. Od zrušení druhého kola voleb do Senátu si ANO slibuje snížení nákladů a vyšší volební účast.

Poslancům a senátorům chce ANO zrušit paušální náhrady. Dostávat by měli jen prokázané a účelně vynaložené náklady, které se budou zveřejňovat na parlamentním webu.

Ve vládě chce zrušit například funkci ministra pro lidská práva a legislativu, kterou v současné době zastává sociální demokrat Jan Chvojka. Problematika by se měla přesunout pod ministerstvo spravedlnosti. Nyní ho vede Robert Pelikán z ANO. Spojit by se mělo také ministerstvo zemědělství s ministerstvem životního prostředí.

"Ty agendy jsou hodně propojené. Jsou tam dneska věcné nesmysly. Spíše to dřív fungovalo tak, že kdo měl větší lokty, víc si utrhnul z toho společného," řekl novinářům ke spojení obou ministerstev nynější ministr životního prostředí Richard Brabec. "Já si umím velmi dobře představit, protože zemědělci jsou největší, nejzásadnější a nejvýznamnější hospodáři v krajině, že prostě pokud bude dobrý ministr, tak to může být zároveň velmi dobře ministr zemědělství i ministr životního prostředí," popsal.