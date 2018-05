Praha - Širší vedení ANO dnes v podvečer projedná stav a postup při vyjednávání o vládě s ČSSD a podporou KSČM. Zatímco v otázce programového prohlášení tohoto případné kabinetu prý vážné rozpory nejsou, předmětem sporu jsou podmínky v koaliční smlouvě. ANO do smlouvy odmítá vtělit požadavky ČSSD, aby premiér Andrej Babiš (ANO) rezignoval v případě svého odsouzení nebo demise ministrů sociální demokracie.

Zástupci ANO zatím nebyli vstřícní ani k dalšímu požadavku sociálních demokratů, aby byli z důležitých sněmovních funkcí odvoláni představitelé hnutí SPD Tomia Okamury. Důvodem tlaku ČSSD, která si tímto hnutím zakázala spolupráci na celostátní úrovni, jsou kontroverzní výroky činitelů SPD k holokaustu či ke spojeneckým závazkům ČR. ČSSD si chce pojistit, že nebude přehlasována sněmovním spojenectvím ANO, SPD a KSČM.

Formulace je podle Brabce účelová, týká se dotační kauzy premiéra v demisi Čapí hnízdo. "Nikdy to v žádné koaliční dohodě nebylo, přesto ta situace mohla nastat," uvedl. Stejně tak by podle něj mohl dokument obsahovat výčet situací, kdy by měl člen vlády odstoupit. Připustil nicméně, že by mohl přistoupit na nějaký kompromis, kdyby k němu vyjednavači došli.

Místopředseda ANO Richard Brabec označil v pondělí požadavek ČSSD na novou volbu některých míst ve Sněmovně, která obsadili reprezentanti hnutí SPD, za riskantní a nebezpečné. O den dříve své výhrady prezentovali jak předseda Sněmovny Radek Vondráček, tak místopředsedkyně ANO Jaroslava Pokorná Jermanová.

Širší vedení sociální demokracie v sobotu potvrdilo, že rozhodnutí o vstupu do kabinetu ANO, který by podpořili komunisté, nechá na svých členech.

Předsednictvo ČSSD souhlasilo s obnovením jednání s ANO před týdnem. Reagovalo tak na novou nabídku ANO, které je socialistům ochotno přenechat pět ministerstev včetně vnitra. Ve čtvrtek se pak uskutečnila první schůzka lídrů stran Babiše, Jana Hamáčka (ČSSD) a Vojtěcha Filipa (KSČM). Další by měla být tento týden.