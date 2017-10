Praha - Hnutí ANO, které je považováno za jasného favorita na vítězství v nadcházejících sněmovních volbách, si bude moci vybírat, s kým uzavře povolební vládní koalici. S ohledem na dosavadní trendy voličské podpory bude asi muset být znovu tříčlenná. I když hnutí Andreje Babiše patrně nezíská tolik hlasů, aby jednoznačně zabránilo antibabišovské koalici, její vznik příliš reálný není. Vyplývá to z dosavadních vyjádření politiků o povolební spolupráci.

Jako nejpravděpodobnější scénáře se s ohledem na podporu jednotlivých stran jeví možnost pokračování koalice ANO, ČSSD a KDU-ČSL, nebo vláda ANO s přímou účastí či alespoň podporou KSČM a hnutí SPD Tomia Okamury. Babiš i předseda komunistů Vojtěch Filip ale koaliční spolupráci svých stran vyloučili. S těmito stranami nepůjdou do spolku ani ODS, TOP 09 nebo Starostové.

Sociální demokraté a lidovci sice před létem také vylučovali možnost další spolupráce s ANO, jejich lídři to ale později omezili na spolupráci s Babišem. Bylo by to problematické i pro Okamuru, nevyloučil to ale. "Máme problém s tím být ve vládě, kde bude trestně obviněný premiér," uvedl Okamura pro Právo.

"Pokud na to bude mít hnutí ANO výsledky, tak by mělo reagovat na situaci, pokud se takto vyvine," uvedl volební lídr ČSSD Lubomír Zaorálek ve vyjádření pro Týden. První místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka zase ve vysílání Českého rozhlasu uvedl, že pro něj "je nepřijatelné v té vládě s Andrejem Babišem sedět". "Ale jsem připraven se u toho stolu případně bavit s ostatními kolegy z hnutí ANO o jejich programových prioritách," dodal.

Ani předseda Pirátů Ivan Bartoš spolupráci s ANO zcela nevyloučil, označil ji ale velmi nepravděpodobnou.

Jednání o složení vlády budou obtížná vzhledem k obvinění šéfa ANO Babiše z dotačního podvodu i jeho předlistopadové minulosti. Slovenský ústavní soud nedávno zrušil verdikt, podle kterého byl Babiš v archivních svazcích StB veden jako její agent neoprávněně, a případ vrátil na začátek. Zeman je přesto připraven Babiše jmenovat premiérem, pokud jeho hnutí vyhraje volby.