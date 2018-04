Praha - Vyjednávací týmy ANO a ČSSD se dnes večer sejdou k novým rozhovorům o možném vytvoření vládní koalice, která by se ve Sněmovně opírala o KSČM. Předchozí jednání skončila neúspěchem, hnutí ANO se ale minulý týden rozhodlo, že se chce k rozhovorům vrátit. Rozhodl o tom výbor hnutí poté, co někteří poslanci i krajští představitelé ANO nesouhlasili s tím, aby se vláda opírala o SPD.

Sociální demokraté oznámili, že chtějí počkat na to, s jakým návrhem nyní ANO přijde, potom by se měli rozhodnout, zda jednání obnoví. Rozhodující slovo by mělo mít předsednictvo ČSSD, které zasedá v pátek. Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) přitom v neděli uvedl, že by do pátku chtěl mít s ČSSD dohodu o rozdělení resortů.

Živé video z případného vyjádření pro média po schůzce vedení ČSSD se zástupci vedení hnutí ANO v rámci vyjednávání o vládě. Jednání začne ve 20:30.

Předchozí jednání ANO a ČSSD zkrachovala na obsazení ministerstva vnitra. Sociální demokraté ho požadovali jako garanci toho, že bude zachováno nezávislé vyšetřování případu financování farmy Čapí hnízdo, kvůli němuž Babiš čelí trestnímu stíhání. ANO s tím nesouhlasilo. Babiš v neděli nechtěl říct, zda je ochoten úřad ČSSD nabídnout nebo alespoň svolit k tomu, aby se obě uskupení dohodla na společném nestranickém odborníkovi, kterého by na ministra nominovala.