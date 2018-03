Praha - Vyjednávací týmy hnutí ANO a sociální demokracie se při středečním setkání o obraně shodly zhruba v 95 procentech záležitostí. Novinářům to dnes řekla ministryně obrany Karla Šlechtová (za ANO). Nesouhlasí však s návrhem ČSSD, aby vládní programové prohlášení obsahovalo závazek, jakou část hrubého domácího produktu (HDP) by měla republika dávat v závěru mandátu kabinetu do obrany. V žádném dokumentu by podle ní neměl být jiný závazek, než který Česko prezentuje Severoatlantické alianci, tedy dosažení dvou procent do roku 2024.

ČR se zavázala vstupem do NATO vydávat na obranu dvě procenta HDP, nyní to je lehce přes procento. Letos by měly výdaje stoupnout na 1,13 procenta a v roce 2019 na 1,22 procenta. Dvou procent by rozpočet mohl dosáhnout v roce 2024. Ministerstvo obrany by tak mohlo hospodařit za osm let se zhruba 127 miliardami korun.

Předchozí vládní koalice ANO, ČSSD a KDU-ČSL se dohodla, že zajistí, aby ČR dávala do roku 2020 na obranu 1,4 procenta HDP. Česko v NATO prezentuje, že dvouprocentní hranice dosáhne v roce 2024. Nižší závazek na rok 2021 by podle ní mohl do NATO vyslat špatný signál, že ČR dvě procenta splnit nechce.

Expertní týmy ANO a ČSSD jednaly o obraně přes dvě hodiny, uvedla Šlechtová. Shoda je podle ní i na zavedení tzv. civilní přípravy k obraně státu. V jejím rámci by se do škol zavedl povinný předmět, v němž by se děti učily třeba základům první pomoci nebo řešení krizových situací.

Vyjednávací týmy obou stran v posledních dnech probíraly jednotlivé programové oblasti. Sociální demokraté budou výsledky prezentovat stranickému vedení v pátek odpoledne, následovat by měla podle šéfa ČSSD Jana Hamáčka politická jednání o problematických bodech na úrovni lídrů obou možných partnerů.

ANO a ČSSD vyjednávají o menšinovém kabinetu, důvěru ve Sněmovně by pak měli projektu pomoci získat poslanci komunistů. Pokud vyjednávací týmy ANO a ČSSD naleznou shodu, koaliční spolupráci ještě bude muset schválit sjezd ČSSD a následně nejspíš i vnitrostranické referendum.