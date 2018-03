Praha - ANO a ČSSD se programově shodují ve většině oblastí. Podle vicepremiéra Richarda Brabce (ANO) na to ukazují dosavadní jednání expertních týmů obou uskupení o nové vládě. Největší rozpory panují v sociální politice a daních. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) dnes po jednání expertních týmů uvedla, že ANO odmítá jakékoli zvyšování daní. Sociální demokraté naopak už dříve uvedli, že chtějí prosadit progresivní daně z příjmu fyzických osob nebo zavést sektorové daně.

Podle Brabce vytvořily ANO a ČSSD celkem 16 expertních týmů, do dnešního večera se uskuteční schůzky 13 z nich. "Zatím zprávy, co mi chodí od kolegů, nasvědčují tomu, že jsme schopni ve většině věcí najít shodu," řekl. Očekává, že v příštím týdnu začnou vrcholní představitelé ANO a ČSSD jednat o sporných bodech. Zároveň by v příštím týdnu měla začít i trojstranná jednání o programu mezi ANO, ČSSD a KSČM, aby se zohlednily i představy komunistů, kteří by podle záměru ANO měli ve Sněmovně podporovat menšinový koaliční kabinet zbývajících dvou stran.

Šéf ANO a premiér v demisi Andrej Babiš před odletem na bruselský summit EU novinářům řekl, že jeho kolegové budou do jeho pátečního návratu z Bruselu pokračovat ve vyjednáváních. "Hned v pátek, jak se vrátím, vyhodnotíme celkově vyjednávání s KSČM a ČSSD a ještě v pátek budeme pokračovat v jednáních s ČSSD," řekl Babiš.

Nejvýznamnější rozpor panuje zatím v daních. "Pro nás je nepřekročitelné zvyšování daní, nebudeme souhlasit ani se zaváděním nových daní," řekla Schillerová, která dnes za ANO jednala se sociálními demokraty o financích. Rozhovory o daňové politice podle ní budou pokračovat v pátek.

Brabec vidí i rozdíly v sociální politice, mimo jiné v názoru na oddělení důchodového účtu od státního rozpočtu nebo u přídavků na děti. Rozkoly se ale podle něj neprohlubují a obě strany se snaží jednat tak, aby našly shodu.

Hamáček vidí u ČSSD i ANO vůli hledat shodu

Představitelé ANO a ČSSD jednali dnes ve Sněmovně o daních a financích. Podle šéfa sociálních demokratů Jana Hamáčka trvají rozdíly, ale na obou stranách existuje vůle hledat shodu. Personální otázky se zatím neřeší, účastníci expertních jednání nemusejí být nutně ministry, řekl novinářům Hamáček. Zástupci expertních týmů ČSSD se sejdou v pátek v Lidovém domě, kde shrnou sporné body, jednání se pak posunou na politickou úroveň, dodal.

Hamáček novinářům řekl, že u některých témat byla shoda nalezena relativně rychle. Konkrétní posuny, které přinesly rozhovory o daních a financích, nechtěl šéf ČSSD komentovat, připustil však, že v této oblasti panují mezi oběma subjekty vyjednávajícími o vládě největší rozdíly. "Dohodli jsme se, že nebudeme ty posuny konkrétně komentovat, ale platí, že je velká vůle hledat shody," řekl.

Obecná shoda panuje mezi ANO a ČSSD v oblasti zdravotnictví, uvedl po jednání příslušného expertního týmu ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (ANO). "Kdybychom šli do většího detailu, tak bude diskuse o podobě jednotlivých zákonů. V tom rámci, co by se mělo udělat s Českem ve zdravotnictví, shoda víceméně panuje," řekl novinářům. V expertní debatě podle něj nepřišla řeč na personální změny ve zdravotnictví, ČSSD přitom v minulosti kritizovala zejména odvolání ředitele ostravské nemocnice Svatopluka Němečka, který byl dříve i ministrem zdravotnictví za sociální demokraty.

Sociální demokraté mají na pátek naplánovanou schůzku, kde by měl Hamáček dostat výstupy od všech expertních týmů. "Všechny ty sporné body potom přeneseme na politickou úroveň a budeme o tom jednat s vedením ANO," uvedl. Rozpory jsou podle něj i v oblasti důchodů, diskutuje se nadále i o školství.

Nominace do vyjednávacích týmů nejsou podle Hamáčka politické, nelze z nich podle něj vyvozovat personálie. "My jsme hledali mezi sociálními demokraty odborníky, jsou to odborné nominace. Cílem členů týmů je, aby zpracovali odborná stanoviska, na základě kterých budou vedena politická jednání na úrovni vedení obou stran," uvedl.

ANO a ČSSD vyjednávají o menšinovém kabinetu, důvěru ve Sněmovně by pak měli projektu pomoci získat poslanci komunistů. Pokud vyjednávací týmy ANO a ČSSD naleznou shodu, koaliční spolupráci ještě bude muset schválit sjezd ČSSD a následně nejspíš i vnitrostranické referendum.

Valachová chce zařadit financování školství do jednání s ANO

ČSSD bude chtít zařadit reformu financování regionálního školství do jednání s ANO o koaliční vládě. Novinářům to dnes řekla poslankyně Kateřina Valachová (ČSSD), která nesouhlasí s návrhem ministra Roberta Plagy (za ANO) na odklad reformy o rok. Plaga to minulý týden zdůvodnil tím, že ministerstvo školství nedokáže zaplatit změny ve financování regionálních škol.

Zástupci ČSSD dnes dopoledne o školství s ANO jednali, rozhovory ale podle Valachové ještě budou pokračovat a sociální demokraté na nich téma reformy regionálního školství nadnesou. Valachová požaduje, aby se financování škol stalo součástí vládního programového prohlášení a aby v něm bylo garantováno, že školy peníze dostanou.

Navržený odklad reformy, se kterým přišel Plaga, Valachová kritizovala. Zástupci školských odborů a učitelských asociací dnes na společné tiskové konferenci s poslankyní upozornili, že reforma je dobře připravena ke spuštění, a pokud se odloží, bude to znamenat pouze její prodražení a další komplikace pro výuku žáků a studentů.

Reforma by měla odstranit rozdíly v nerovném postavení obdobných škol v různých krajích. Školy podle ní mají dostávat peníze podle počtu odučených hodin, ne žáků. Připravila ji už předchozí vláda, Plaga ale navrhl odložit účinnost o rok, takže by školy byly podle nového systému financovány až od kalendářního roku 2020.

Ministerstvo školství tvrdí, že se při dokončování prováděcích předpisů k novele školského zákona ukázalo, že k tomu, aby reforma financování mohla přinést co nejvyšší kvalitativní zlepšení, je třeba původně odhadované náklady pět miliard korun navýšit. Zaplatit bude školám třeba také dělení tříd do menších skupin pro výuku některých předmětů či spravedlivější ohodnocení nepedagogických zaměstnanců. Podle ministerstva ale peníze pro reformu nejsou k dispozici.

O odklad reformy usilovala také ODS. Její poslanci navrhli odklad nového způsobu placení o deset let. Jinak podle nich hrozí nebezpečné tlaky na státní rozpočet. Sněmovna ale dnes návrh občanských demokratů odmítla.