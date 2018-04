Praha - Schůzka o obnově jednání mezi ANO a ČSSD o vládě se uskuteční v pondělí večer poté, co se kabinet v demisi vrátí z návštěvy Karlovarského kraje. Novinářům to dnes řekl premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Po čtvrtečním rozhodnutí výboru ANO vrátit se k rozhovorům s ČSSD doufá, že dohoda bude nalezena co nejrychleji. Vládu s důvěrou by si přál do prázdnin. Babiš novinářům řekl, že při zasedání výboru se podvolil většině a nakonec podpořil variantu návratu k rozhovorům s ČSSD.

Babiš připustil, že v posledních dnech byla na stole především varianta, kdy by SPD pasivně "nohama" tolerovala vznik vlády. "My jsme hlasovali a z debaty výboru vyplynulo, že se máme vrátit ke stolu (s ČSSD). Pochopili jsme, že klub není pro tu variantu (s SPD) připraven," uvedl Babiš.

Premiér nechtěl upřesnit, zda nabídne ČSSD ministerstvo vnitra, což byla podmínka sociálních demokratů pro to, aby mohli připustit účast trestně stíhaného Babiše ve vládě. Programově je podle Babiše všechno více méně dojednáno. "Já nevím, jsem mediálně zdrženlivý, nechci to komentovat, uvidíme, s čím ČSSD přijde," uvedl.

Babiš se o víkendu sejde s prezidentem Milošem Zemanem. "Chci mu vysvětlit, co se stalo," prohlásil. Počítá pravděpodobně i nadále s tím, že spolupráci ANO a ČSSD by tolerovali komunisté. "Koho bychom měli hledat? Máte nějaký nápad?" řekl novinářům. Zájem má o co nejrychlejší dohodu, jednání se podle něj dosud zdržovala z objektivních důvodů, například kvůli čekání na sjezd ČSSD. Nyní očekává také závěry sjezdu KSČM. "Není to, že bychom byli neschopní vyjednávat," uvedl.