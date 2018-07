Praha - Lídři hnutí ANO a ČSSD den před hlasováním Sněmovny o důvěře podepsali koaliční smlouvu. V minulých týdnech dokument podepsali i poslanci obou subjektů zastoupených v menšinovém kabinetu. Druhá vláda Andreje Babiše (ANO) disponuje v dolní komoře jen 93 hlasy, pro získání důvěry proto počítá s podporou 15 komunistických poslanců. KSČM se ve zvláštní dohodě s ANO k toleranci zavázala krátce před podpisem koaliční smlouvy.

Středeční jednání poslanců o důvěře se uskuteční 263. den od parlamentních voleb loni v říjnu, z nichž nynější složení dolní komory vzešlo. Pokud by vláda důvěru nezískala, musela by podat demisi, podobně jako první Babišův kabinet letos v lednu. Třetí pokus o sestavení vlády by pak náležel předsedovi Sněmovny, kterým je Radek Vondráček z ANO. Zástupci zbývajících šesti stran a hnutí zastoupených ve Sněmovně dnes deklarovali, že budou hlasovat proti vládě.

Babiš novinářům po podpisu koaliční smlouvy řekl, že si přeje, aby vláda byla jeden tým. "Aby to fungovalo podstatně lépe než v minulé koaliční vládě," připomněl kabinet premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD), ve kterém za ANO plnil před svým loňským květnovým odvoláním Babiš roli ministra financí.

Premiér doufá, že už nebude muset koaliční dohodu příliš číst, protože by to znamenalo, že se objevil nějaký problém. Podle předsedy ČSSD, vicepremiéra Hamáčka koaliční smlouva prošla vnitrostranickým hlasováním sociální demokracie v referendu, od té doby se na ní nic neměnilo.

Šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka novinářům řekl, že podpis koaliční smlouvy ukončí nestabilitu v ČR. Za zásadní priority sociální demokracie v kabinetu označit hrazení prvních tří dnů nemoci, zálohované výživné a navýšení rodičovského příspěvku. "Ministři ČSSD garantují, že se naše priority budou realizovat," uvedl. Hamáček označil za další prioritu bezpečnost.

KSČM podepsala dohodu o toleranci vlády s hnutím ANO

Představitelé ANO a KSČM dnes v Poslanecké sněmovně podepsali dohodu o toleranci kabinetu. Komunisté by na základě smlouvy měli ve středu podpořit vládu ANO a ČSSD v hlasování poslanců o důvěře. Podle textu dohody, který má ČTK k dispozici, by také komunisté neměli v době její platnosti vyvolat sněmovní hlasování o vyslovení nedůvěry kabinetu. Podpis se na rozdíl od pozdějšího potvrzení koaliční dohody ANO a ČSSD odehrál bez přítomnosti médií, tedy i fotografů a kamer.

Opoziční poslanci dnes ve Sněmovně kritizovali to, že premiér Andrej Babiš (ANO) přivádí komunistickou stranu poprvé od roku 1989 k moci. Nabízely se podle nich i jiné alternativy vládního uspořádání, kterým však zabránila ambice Babiše, trestně stíhaného v případu dotace na farmu Čapí hnízdo, stát se premiérem. Všechny subjekty s výjimkou ANO, ČSSD a KSČM deklarovaly, že budou hlasovat proti vládě.

KSČM se v dohodě zavazuje podpořit vládu v hlasování o důvěře svými hlasy. Zároveň uvádí, že nevyvolá hlasování o vyslovení nedůvěry do konce mandátu kabinetu. "Je to otázka jen iniciace," zdůraznil šéf komunistů Vojtěch Filip. Připomněl, že dohoda obsahuje dohodovací řízení, které by mělo vést k řešení sporů. Pokud se řešení nenajde, dohoda zaniká. "KSČM může hlasovat pro vyslovení nedůvěry v případě, že nebude dohoda naplňována," uvedl.

Vláda se v dokumentu zavazuje předkládat včas návrhy zákonů, které jsou součástí dohodnutých priorit s KSČM. Měla by je poslat do Sněmovny tak, aby bylo dost času je schválit i v Senátu nejpozději půl roku před koncem volebního období. Poslanci ANO mohou podle dohody hlasovat o poslaneckých návrzích KSČM podle svého uvážení.

Dohodu podepsali za ANO premiér a šéf hnutí Babiš a předseda poslaneckého klubu Jaroslav Faltýnek, komunisty při podpisu zastoupili Filip a předseda poslanců KSČM Pavel Kováčik. K podpisu dohody se zástupci stran sešli v kanceláři místopředsedy Sněmovny Filipa. Podle dřívějšího vyjádření komunistů si zástupci ANO nepřáli, aby novináři u podpisu byli.

Opozice kritizuje vládu ANO a ČSSD a důvěru jí ve středu nedá

Opoziční strany ve Sněmovně kritizují, že vláda Andreje Babiše (ANO) se chystá poprvé od roku 1989 přivést k moci KSČM. Komunisté by měli tolerovat menšinovou vládu ANO a ČSSD při středečním hlasování o důvěře. ODS, Starostové a nezávislí (STAN), TOP 09 či KDU-ČSL se shodují také ve výhradách k programu a personálnímu obsazení druhého Babišova kabinetu. Jejich zástupci dnes ve Sněmovně deklarovali, že vládu v hlasování o důvěře nepodpoří. Proti vládě budou hlasovat i Piráti a hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD).

Místopředseda STAN Vít Rakušan novinářům řekl, že komunisty přivádí k moci premiér Babiš kvůli své ambici být předsedou vlády. "Je to nepřekonatelná osobní ambice být premiérem a nedostatek demokratického cítění," vysvětlil, proč Babiš po loňských podzimních volbách nenašel jiné vládní uspořádání. Šéf poslanců STAN Jan Farský označil za jediné pozitivní, že ČR bude mít po středě zřejmě vládu s důvěrou. Její podobu, proces vzniku, program či personální obsazení naopak hnutí STAN kritizuje.

Obraz současné vlády je podle šéfa Pirátů Ivana Bartoše podobný kabinetu, který fungoval pod premiérem Bohuslavem Sobotkou (ČSSD) do podzimních voleb, pouze chybějí lidovci. "Chtěl bych připomenout výrok Andreje Babiše z dubna 2017, kdy jakoukoliv spolupráci s KSČM vyloučil," uvedl. Babiš podle něj měl šanci sestavit kabinet na demokratickém půdorysu, místo toho ale představí vládu, v níž chybí ministr zahraničí a kterou aktivně podpoří komunisté.

Předseda ODS Petr Fiala řekl, že považuje charakter vlády za škodlivý a strana ji nemůže podpořit ze zásadních důvodů. "ODS považuje text programového prohlášení vlády za všeobecný, v podstatných oblastech vágní a obecně zcela neuspokojivý," uvedl Fiala. Představil proto opoziční principy, které shrnují, jak se budou občanští demokraté k vládě chovat.

Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil řekl, že v posledních dnech přicházejí každý den nové důvody, proč vládě důvěru nedat. Vadí mu tolerance od komunistů či kauza kolem končící ministryně spravedlnosti Taťány Malé (ANO) i dalších ministrů. "Třetím důvodem je to, že vláda bude populistická a levicová, rezignovala na ambiciózní kroky typu reforma školství, justice," uvedl Pospíšil.

Lidovci hovoří o tom, že vláda je nemravná. Zmiňují Babišovo manažerské selhání, když ani den před hlasováním o důvěře nejsou jasná jména všech ministrů. Šéf KDU-ČSL Pavel Bělobrádek přirovnal Babiše a prezidenta Miloše Zemana k postavám Pata a Mata, které si "něco matlají". "Neměli bychom být pro srandu králíkům a dělat takové věci, které jsou směšné možná pro děti, ale velmi nebezpečné," uvedl. KDU-ČSL vládu nepodpoří kvůli toleranci komunistů i tomu, že je v ní Babiš, který je trestně stíhaný v případu dotace na farmu Čapí hnízdo.

SPD vládu také nepodpoří, řekl novinářům jeho předseda Tomio Okamura. "Tento nesourodý slepenec bude i nadále prosazovat stejnou zahraniční, hospodářskou, bezpečnostní, obrannou a sociální politiku jako předchozí vláda ČSSD a ANO premiéra (Bohuslava) Sobotky," vysvětlila. Programové plány vlády jsou podle něj v rozporu s názory SPD. Označil za skandální, že den před hlasováním o důvěře nejsou známa všechna jména ministrů.