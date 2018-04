Praha - Zástupce hnutí ANO a ČSSD čeká dnes večer další kolo rozhovorů o možné koaliční spolupráci. Vyjednávání by po obnovení jednání v minulém týdnu měla navázat na schůzky, které se konaly na přelomu března a dubna. Místopředseda ANO Richard Brabec, který spolu s dalším místopředsedou hnutí Jaroslavem Faltýnkem zastoupí premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO), by se rád do konce týdne přiblížil finálnímu textu u programového prohlášení i koaliční smlouvy.

ANO a ČSSD nalezly programovou shodu už před několika týdny, po dvoutýdenním přerušení jednání se přiblížily i představy obou subjektů v personálních otázkách. ČSSD dostala od ANO nabídku, aby vedla pět ministerstev včetně ministerstva vnitra. Tolerovat menšinový kabinet ANO a ČSSD by měli komunisté.

Závěr rozhovorů mohou zkomplikovat některé požadavky ČSSD. Sociální demokraté kvůli trestnímu stíhání Babiše v případu Čapího hnízda trvají na tom, aby se členové vlády zavázali, že v případě prvoinstančního odsouzení odstoupí. Babiš k tomu nevidí důvod. Není také jasné, jak se ANO postaví k návrhu, aby byli z důležitých postů ve Sněmovně odvoláni zástupci SPD, což by mělo znesnadnit budoucí spolupráci ANO a SPD při hlasování.

Jednání se uskuteční večer po návratu Brabce z Moravskoslezského kraje, kde je od úterý na návštěvě vláda v demisi. Za sociální demokraty se schůzky zúčastní kompletní vyjednávací tým. Vedle předsedy Hamáčka také jeho statutární zástupce Jiří Zimola a místopředsedové Roman Onderka a Martin Netolický.