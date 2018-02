Praha/Brusel/Ankara - Turecko oficiálně požádalo Prahu o vydání kurdského politika Sáliha Muslima, kterého česká policie zadržela o víkendu na základě zatykače Interpolu na žádost turecké vlády. Za propuštění Muslima dnes demonstrovaly asi dvě stovky Kurdů před pražským sídlem ministerstva vnitra, další protesty svolaly kurdské organizace před českými velvyslanectvími v řadě zemí. Ministerstvo zahraničí proto vyzvalo diplomaty, aby požádali o zvýšení ochrany. Zatímco v Turecku je Muslim považován za teroristu, podle Kurdů je zadržený muž hrdinou v boji proti Islámskému státu (IS).

Ministr zahraničí Martin Stropnický (ANO) bude o případu v nejbližších dnech telefonicky mluvit se svým tureckým protějškem. Chce jej ujistit, že Česká republika bude postupovat standardně, férově a podle zákona. Stropnický současně odmítl spekulovat o možnosti, že by Praha uvažovala o možnosti vyměnit Muslima za dva české občany vězněné v Turecku. Turecký soud loni poslal na více než šest let Markétu Všelichovou a Miroslava Farkase do vězení za spolupráci se syrskými Kurdy. "Určitě nebudeme po telefonu s prominutím handlovat. U nás fungují jasná pravidla, jsme právní stát a rozhoduje to soud. V důsledku to může ještě rozhodnout ministr spravedlnosti," řekl v Bruselu Stropnický.

Video: Protest stoupenců zadrženého kurdského politika 26.02.2018, 15:40, autor: ana/zun, zdroj: ČTK

Propuštění Muslima by mohlo mít negativní vliv na česko-turecké vztahy, řekl na dnešní tiskové konferenci turecký velvyslanec v Praze Ahmet Bigali. Turecko podle něj respektuje nezávislost českých soudů, zdůraznil však, že podle Ankary je zadržený muž podezřelý z terorismu. Také on odmítl, že by turecká žádost o vydání Muslima mohla souviset s případem dvojice Čechů, kteří byli loni v Turecku odsouzeni za spolupráci za spolupráci se syrskými Kurdy. Jak konkrétně by vztahy obou zemí mohly být poškozeny, diplomat neuvedl.

Kurdové už svolali demonstrace za propuštění Muslima v Dánsku, Norsku, Kanadě nebo Británii, protesty zaznamenaly také české zastupitelské úřady v Británii, Francii, Norsku, Dánsku a Kanadě. "Na našich ambasádách jsou hlášeny různé demonstrace a protestní akce kurdských organizací, které protestují proti zadržení dotyčného muže v Praze," řekla ČTK mluvčí ministerstva zahraničí Michaela Lagronová. "Apelovali jsme na naše ambasády, aby požádaly místní úřady o zpřísnění ochrany," dodala. Nic dramatického se podle Stropnického ale neděje a protesty jsou pokojné.

Protestní akce se dnes odehrála také v Praze. Přibližně dvě stovky Kurdů prošly centrem města k ministerstvu vnitra, kde k nim krátce promluvil šéf úřadu Lubomír Metnar (za ANO). Část demonstrantů poté dorazila i před ministerstvo spravedlnosti, kam se v úterý hodlá vrátit.

Turecko zatím českou stranu požádalo o vzetí muže do předběžné vazby. Pokud tomu soud vyhoví, musí Turci do 40 dnů od zadržení podat žádost o vydání, jinak bude muž propuštěn. O případném vzetí cizince do předběžné vazby bude v úterý rozhodovat Městský soud v Praze, konkrétně soudce Jaroslav Pytloun, který loni řešil například i přípustnost vydání údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina. Jestliže půjde muž do vazby a Turecko oficiálně požádá o jeho vydání, musí české soudy nejprve potvrdit přípustnost extradice i podle českého práva. Konečné slovo ohledně vydání či nevydání bude mít ministr spravedlnosti.

Muslima, který byl do loňska ve vedení syrské kurdské Strany demokratické unie (PYD), zařadila Ankara před čtrnácti dny na seznam nejhledanějších teroristů. PYD je podle Turecka součástí turecké Strany kurdských pracujících (PKK), řazené k teroristickým organizacím.

"Turecko očekává, že bude Muslim - který je vůdcem teroristické skupiny a stále aktivně osnuje teroristické útoky proti Turecku - vydán do Turecka na základě právních podmínek platných mezi oběma zeměmi," řekl dnes vicepremiér a zároveň mluvčí turecké vlády Bekir Bozdag.