Ankara/Moskva - Pokud Pentagon zruší dodávku nejnovějších amerických stíhaček F-35 Turecku, plánovanou na červen, Ankara by so místo F-35 mohla pořídit ruské "neviditelné" stíhačky Su-57, a to za za poloviční cenu oproti americkým strojům, uvedl turecký provládní list Yeni Şafak.

"Tato zpráva se zatím nejeví vyjádřením oficiálního stanoviska," poznamenala ruská agentura RIA Novosti s odvoláním na svůj zdroj v tureckém obranném průmyslu. Podle něj se zpráva o Su-57 jako náhradě za F-35 opírá o názory expertů, nikoliv státních představitelů.

Rusko by sice mohlo dodat Turecku exportní verzi Su-57, nicméně zveřejnění úvah na toto téma "vypadá jako výlučně politický signál Ankary vyslaný do Washingtonu", usoudil Igor Korotčenko, který v Rusku vede středisko analyzující obchod se zbraněmi ve světě.

Nicméně v Kongresu se objevil návrh pozastavit prodej amerických zbraní Turecku, včetně stíhaček F-35, a tak si na Ankaře vymoci, že se zřekne nákupu ruských raket S-400. Turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoglu v reakci pohrozil kroky proti USA, pokud dodávku F-35 zablokují.

Ankara a Moskva podepsaly loni v prosinci dohodu, na jejímž základě má Rusko Turecku dodat čtyři jednotky systému protivzdušné obrany S-400 za cenu 2,5 miliardy dolarů (asi 51,6 miliardy Kč). Dodávky těchto raket měly začít na jaře 2020, ale obě země se domluvily vše uspíšit, a tak S-400 mají Rusové dodat už v červenci příštího roku.

Dohoda vzbuzuje znepokojení Západu mimo jiné proto, že druhá největší armáda NATO bude záviset na ruské výzbroji, která navíc není kompatibilní s arzenály ostatních členských zemí. Rozpaky budí i skutečnost, že smlouva byla byla uzavřena navzdory americkým sankcím proti Rusku vyhlášeným kvůli anexi ukrajinského Krymu.

Zatímco izraelské letectvo jako první nasadilo F-35 v boji, Su-57 ještě nebyl oficiálně zařazen ani do výzbroje ruského letectva. Na internetu se nicméně objevily záběry z letu Su-57 v Sýrii, kde tamní bojiště slouží i k vyzkoušení nejnovějších ruských zbraní v reálných bojových podmínkách.