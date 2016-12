Praha - Nadějných autorů a projektů má česká celovečerní animovaná tvorba dost, scházejí spíše otevření producenti a nebojácní distributoři. ČTK to řekl programový ředitel mezinárodního festivalu Anifilm v Třeboni Pavel Horáček.

Zatímco animovaných snímků se u nás natáčí hodně, k divákům se dostanou jen večerníčky, studentské snímky málokdy. Doba, kdy krátké filmy šly jako předfilmy v kinech, je totiž dávno pryč; převálcovala je reklama. Navíc celovečerní projekty doplácejí na finanční náročnost a dlouhý proces výroby. Jedinou prezentací tak zůstávají festivaly Anifilm v Třeboni, PAF v Olomouci, Animánie v Plzni, případně Karlovy Vary či Zlín.

Podle Horáčka "disciplínu" celovečerní animovaný film v této oblasti ovládají američtí producenti, mezi než patří velká studia Disney/Pixar či Dreamworks. "V českých kinech se něco z jejich produkce objevuje téměř každý měsíc, ale mám za to, že už nějakou dobu dochází k vyčerpání. Technologicky není víceméně co zlepšovat, obsahově se tito velcí hráči až na výjimky už několik let točí v kruhu, recyklují zaběhnuté příběhy," řekl Horáček ČTK.

Že se něco musí změnit, si podle něj producenti zřejmě uvědomují a snaží se například v nedávno uvedeném filmu Buchty a klobásy cílit na dospělé publikum. "Na rozdíl od většinové produkce, která má oslovit celou rodinu, což je do značné míry limitující," vysvětlil.

Zároveň se konečně začala měnit situace i v evropské, autorsky orientované animaci. Ve srovnání s dobou před pěti či deseti lety vzniká více dobrých celovečerních filmů, které oslovují děti, rodiny i dospělé. "Kategorie celovečerního filmu proto v posledních letech nemá náš festival problém naplnit. Škoda, že se tyto snímky nedostávají do kin, protože jsou námětově a především výtvarným zpracováním zajímavější, než to, co může běžný český divák na plátně vidět," uvedl Horáček a za příklad z poslední doby označil francouzský film Až na Severní pól.

Kdyby se ale distributoři odvážili vstoupit do nejistých vod a uváděli i filmy typu švýcarsko-francouzského projektu Můj život Cuketky (aktuálně s cenou za nejlepší evropský animovaný celovečerní projekt), mohlo by to mít blahodárný vliv na vizuální výchovu nejen u dětí.

"Díky posunům v technologiích, nejrůznějším podporám a koprodukčním fórům se věci mění i v celovečerní české animaci. Filmů vzniká více, prosazují se mladší autoři, kteří se nebojí přijít s originálním výtvarnem - například Galina Miklínová s úspěšnými Lichožrouty," řekl Horáček. Chvíli tak potrvá, než se domácí celovečerní tvorba více prosadí v konkurenci.

Nejnovějším příspěvkem animované tvorby v kinech, a letos i posledním, je minulý týden uvedený francouzský snímek Červená želva. O dojemném příběhu trosečníka, navíc bez dialogů, se hovoří jako o adeptu na Oscara. Vznikal bezmála deset let a z Cannes si odvezl Zvláštní cenu poroty.

Celovečerní animované filmy vidělo loni v kinech 2,7 milionu lidí

Celovečerní animované filmy zhlédlo loni v českých kinech 2,7 milionu diváků, tržby dosáhly 354 milionů korun. Statistiky Unie filmových distributorů vypovídají o tom, že loni se v první dvacítce neobjevil žádný snímek, který by alespoň zčásti pocházel z ČR. Jde o 13 titulů většinou americké provenience, vyrobených převážně technologií 3D animace. Tahounem byli Mimoni produkovaní v USA se studiem ve Francii, které tu zhlédlo 830.084 diváků; tržby činí 110 milionů korun.

Letos konečně zabodoval rodinný snímek Lichožrouti. Podle producenta Ondřeje Trojana ho zatím vidělo 276.000 lidí, kteří v kinech nechali téměř 35 milionů korun. Rodinnou komedii natočila režisérka a výtvarnice Galina Miklínová, scénář napsala s Pavlem Šrutem. Od nápadu k dokončení uplynulo sedm let. "V americkém studiu Pixar zabývajícím se počítačovou animací by na tomto snímku pracovalo několik set lidí, náš tým jich měl 25," uvedla. Příběh ze světa podobného lidskému se odehrává v animovaných kulisách Prahy vzniklých na počítači.

Ze statistik vyplývá, že i na relativně malém českém trhu animované projekty najdou publikum. Podle předsedy Asociace animovaného filmu (ASAF) Marka Touška je absence domácího projektu způsobena několika faktory. "Jedním z nich je nedostačující konkurenceschopnost firem i tvůrců, kteří nejsou schopni nebo nechtějí vnímat a reagovat na evropské a světové trendy. Zároveň chybí koncepční přístup subjektů veřejné a privátní sféry," řekl ČTK. Podle něj má smysl investovat do větších projektů, které dokážou generovat příjmy a dát práci množství tvůrců. ASAF sdružuje producenty, nezávislé filmaře i animační studia.

Portál asociace označil za úspěch i účast filmu Superbia maďarské režisérky Lucy Tóthové s českou účastí na festivalu v Cannes či snímek mladého výtvarníka a režiséra Jana Sasky Happy End, který je v užším výběru deseti kandidátů na Oscara. Pět finalistů bude oznámeno 24. ledna. Na bienále animace v Bratislavě ocenili Vánoční baladu režiséra Michala Žabky. Snímek o kouzlu dětské hry bourající hradby nenávisti a vracející do drsného světa lidskost vznikl loni. Teď se dostal do kin díky pásmu Pojar dětem; legendární filmař zesnulý v roce 2012 se podílel na scénáři.

V roce 2017 vstoupí do kin 3D film Hurvínek a kouzelné muzeum společnosti Rolling Pictures. "Přineseme příběh, který zaujme vedle pamětníků i dnešní mladou generaci," uvedl producent a režisér Martin Kotík. Předpokládá, že uspěje i v zahraničí.

Nejúspěšnější celovečerní animované filmy v českých kinech:

Rok název filmu návštěvnost tržby v mil. Kč 2010 Avatar 954.108 141,2 2011 Šmoulové 519.188 61,3 2012 Doba ledová 4: Země v pohybu 670.787 80,5 2013 Šmoulové 2 342.938 46,4 2014 Jak vycvičit draka 423.903 56,3 2015 Mimoni 830.984 109,9