Třeboň (Jindřichohradecko) - Hlavní cenu za celovečerní film pro dospělé získal na mezinárodním festivalu animovaných filmů Anifilm v Třeboni jihokorejský film Skončím prostě na ulici. Mezi celovečerními snímky pro děti zvítězil irský Živitel. Program přilákal přes 30.000 diváků.

Přehlídka začala 1. května, skončí 6. května. Nabídla na 500 filmů, z toho 129 soutěžních. Akreditovalo se na ni 1400 filmových profesionálů. Cenu za celoživotní přínos animovanému filmu převzala na Anifilmu 1. května Libuše Čihařová (87), spoluautorka večerníčků Bob a Bobek či Maxipes Fík.

Snímek Skončím prostě na ulici, jenž sází na suchý humor, natočil jihokorejský režisér Yongsun Lee. Porota ocenila "dobře vystavěný příběh, odvážnou animaci, strohé ztvárnění a horečné tempo filmu, jež provádí diváka volným pádem člověka".

Ve filmu Živitel zpracovala irská režisérka Nora Twomeyová příběh jedenáctileté Parvány, která chce v Talibanem ovládaném afghánském Kábulu zachránit uvězněného otce. "Všechny složky od režie hlasů přes hudbu a design po animaci dosahují úrovně v oblasti 2D animace nevídané. Dojemný úděl Parvány nás zcela pohltil," uvedla porota.

Cenu za nejlepší krátký film dostala Chintis Lundgrenová z Estonska za film Manivald. Nejlepším studentským filmem se stal britský snímek Dost režisérky Anny Mantzarisové. Novinkou byla soutěž Český obzor; v sekci krátkých filmů zvítězil Vít Pancíř se snímkem Chůze a běhy, nejlepším studentským dílem je WOO-HOO! Dávida Štumpfa z pražské FAMU. Mezi TV a online filmy vyhrál seriál Mlsné medvědí příběhy: Hurá na borůvky!.

Jedním z cílů Českého obzoru bylo, aby diváci viděli české filmy. "Zdaleka nejsilnější je (v ČR) studentská tvorba, co do počtu, tak dost často i do kvality," řekl ČTK ředitel Anifilmu Tomáš Rychecký. V Česku podle něj vzniká jeden celovečerní animovaný film ročně, producent Martin Vandas představil v Třeboni rodící se snímek O nepotřebných věcech a lidech. Podle Rycheckého je v ČR málo animátorů. "Ukazuje se, že trh by jich potřeboval daleko víc, na což se snaží školy reagovat," řekl ředitel.

Na programy na 11 scénách přišlo přes 30.000 diváků. Je to víc než loni. "Navýšení jsme zaznamenali už v prvních dnech, ve středu večer bylo plné náměstí, to se nestávalo," řekl ředitel. Kvůli bouřce a dešti zrušili pořadatelé ve čtvrtek večerní projekci filmu na náměstí. "Za těch 16 let to byla naprosto nejdramatičtější průtrž mračen," řekl ředitel. Déšť zničil i šest pokojů v hotelu Bílý Koníček, pořadatelé přesunuli hosty jinam.

Rycheckého mrzí, že radnice nyní vnímá festival hlavně ekonomicky. "Město už má možná pocit, že Anifilm nepotřebuje, že by sem turisté přijeli i tak. Připadá mi to jako škoda. Byli bychom rádi, kdyby program nalákal i více místních lidí," řekl Rychecký. Město dává na Anifilm 300.000 Kč, pořadatelé ale platí nájmy v sálech Roháč, Beseda i v lázních.

Na Anifilmu soutěžilo 129 snímků: devět celovečerních, 37 krátkých, 43 studentských, 22 videoklipů a 18 abstraktních snímků. V soutěži Český obzor se v pěti kategoriích utkalo 76 filmů. Rozpočet festivalu je 12,5 milionu korun. Ceny pro filmy nazvané Animorpha jsou spojeny s odměnou 1000 eur (25.500 Kč), ceny pro vítězný videoklip a abstraktní animaci s částkou 500 eur (asi 12.750 Kč).