Londýn - Ani zimní olympijské hry, které se uskuteční v únoru v korejském Pchjongčchangu, nakonec nebyly pro Evu Vrabcovou-Nývltovou dostatečným lákadlem. Pátá žena lyžařského závodu na 30 kilometrů na olympijských hrách v Soči a čtrnáctá maratonkyně z nedělního závodu na mistrovství světa atletů v Londýně dočasný návrat do běžecké stopy nechystá. Vzhledem k plánované účasti na listopadovém maratonu v New Yorku by se ani nestihla dostatečně připravit.

Jednatřicetiletá vytrvalkyně má jasno, že běhat bude hlavně v keckách. "Chtěla jsem zkusit olympiádu, ale asi to vynechám a zůstanu věrná silnici, protože to je asi to, pro co jsem se narodila. Cítím se tam spokojená," řekla českým novinářům.

Nějaké závody na běžkách absolvuje jako součást zimní přípravy, ale do reprezentace se tlačit nebude. Olympiády by se totiž nechtěla jen zúčastnit. "Chtěla bych tam jet pro skvělý výsledek. A na to, abych se tak kvalitně připravila, je potřeba daleko víc času, než si můžu dovolit, vzhledem k tomu, že v listopadu poběžím maraton," vysvětlovala Vrabcová, která by v březnu 2018 měla startovat také na mistrovství světa v půlmaratonu ve Valencii.

S novým finským šéftrenérem reprezentace v běhu na lyžích Ilkkou Jarvim byla v kontaktu. Ptal se jí, jaké má plány, ale nepřemlouval ji. A Vrabcová je rozhodnutá. "I kdyby se mi podařilo nominovat se někam, tak já zase nechci ubírat místo těm, kteří pro to dřou celý rok, a hlavně tam opravdu jedou pro výsledek a ne pro účast," doplnila.

Užívá si, že při silničních běžeckých závodech navštěvuje zajímavější místa, než jsou pořadatelská města Světového poháru běžkařů. "Já myslím, že takový to Muonio, Kuusamo a takový už jsem si odtrpěla, takže teďka si na chvíli můžu užít takovýhle pěkný destinace," pochvalovala si po maratonu v Londýně s vyhlídkou na další závod v New Yorku.

A možná ještě i na olympiádu pojede, Tokio je za tři roky. "Nikdy neříkej nikdy," poznamenala k této vyhlídce Vrabcová.