Londýn - Tenista Kevin Anderson se po nejdelším semifinále Wimbledonu v historii dostal poprvé v kariéře na londýnské trávě do boje o titul. Jihoafričan zdolal v dnešním semifinále Američana Johna Isnera 7:6, 6:7, 6:7, 6:4 a v pátém setu až 26:24 po šesti hodinách a šestatřiceti minutách.

Druhé semifinále mezi Novakem Djokovičem a světovou jedničkou Rafaelem Nadalem ze Španělska kvůli tomu začalo se zpožděním a podle předpokladů se v pátek dohrát nestihlo. Duel byl kvůli bezpečnostním regulím přerušen krátce po jedenácté hodině místního času za stavu 6:4, 3:6 a 7:6 pro srbského tenistu a dokončen bude v sobotu.

Anderson, překvapivý čtvrtfinálový přemožitel obhájce titulu Rogera Federera, nastřílel v utkání 49 es a dohromady 118 vítězných úderů. V grandslamovém finále je podruhé v kariéře, loni neúspěšně hrál o titul na US Open.

"Jsem ve finále Wimbledonu, to je sen a doufám, že se do neděle dám nějak dohromady," řekl Anderson. "Stálo by za to uvažovat na grandslamech o změně. Na konci člověk ani nemá síly cítit se dobře," naznačil Anderson, že by měli organizátoři velkých turnajů diskutovat o zavedení tie-breaku i v páté sadě.

První tři sety servismanů rozhodly tie-breaky. Nejdříve se v něm radoval Anderson 8:6, ale poté dvakrát uspěl Isner, nejprve poměrem 7:5 a poté 11:9. Ve třetím setu ale dokázal Jihoafričan po brejku z deváté hry srovnat stav setů na 2:2.

V dramatické páté sadě měl o trochu navrch Anderson, brejkboly ale dlouho nedokazál využít. Za stavu 17:17 vedl při podání Isnera 40:15, ale Američan vytáhl své jednapadesáté a dvaapadesáté eso a udržel se ještě v utkání.

Po šesti hodinách byl v pátém setu stav 20:20. Anderson pak měl čtyřikrát po sobě při podání soupeře vedení 30:0, ale brejk získal až na 25:24. Před jeho závěrečným servisem obecenstvo bouřilo, ale Anderson situaci zvládl.

"Nevím, co říct. Bylo to namáhavé pro nás oba. Nejlepší by byla remíza, ale někdo musí vyhrát. John je skvělý chlap a je mi ho líto," řekl Anderson.

Siniaková a Krejčíková jsou ve finále Wimbledonu proti Peschkeové

V prvním dnešním semifinále vyhrály Peschkeová s Melicharovou 6:3, 4:6 a 7:5 nad kanadsko-čínskou dvojicí Gabriela Dabrowská a Sü I-fan. Siniaková s Krejčíkovou poté zdolaly Polku Alicji Rosolskou a Abigail Spearsovou z USA 7:5 a 6:4.

Čtyřhru ve Wimbledonu naposledy z Češek vyhrála právě Peschkeová. V roce 2011 triumfovala ve dvojici se Slovinkou Katarinou Srebotnikovou. "Ještě to úplně nechápu, že zase budu hrát finále. Je ale hezké vidět, že jsem pořád schopná tady být a hrát na nejvyšší úrovni," řekla Peschkeová serveru Tenisový svět a Radiožurnálu.

Před Peschkeovou slavily deblové vavříny ve Wimbledonu tři Češky. Loni zesnulá Jana Novotná a Helena Suková vyhrály čtyřikrát a ve společném páru uspěly dvakrát. Česká rodačka Martina Navrátilová kralovala v deblu sedmkrát.

V prvním setu byly Peschkeová s o osmnáct let mladší Melicharovou, jež se narodila v Brně a mluví česky, lepší a po dvojchybě Dabrowské sadu získaly. O druhou ale přišly; rozhodla ztráta podání Melicharové v deváté hře.

Rozhodující set začal česko-americký pár brejkem na 2:0. Soupeřky však získaly čtyři gamy za sebou a vedly 4:2 a při podání Peschkeové 40:15. "Kdyby to bylo 2:5, tak už bychom se z toho asi nevyhrabaly," řekla Peschkeová.

Zkušená česká tenistka si servis udržela. "Chytly jsme vítr do plachet a koncovku už jsme zase zahrály docela dobře," řekla zkušená Češka. První tři mečboly měly za stavu 5:4, ale Číňanka servis neztratila. O dvě hry později přišel po výborné obraně a reflexu Peschkeové čtvrtý mečbol, při kterém dala Dabrowská aut.

Dvaadvacetileté Siniaková s Krejčíkovou měly zápas pod kontrolou. V prvním setu vedly 5:2, ale dvakrát nedokázaly set dopodávat a nechaly soupeřky srovnat na 5:5. Pak vzaly Rosolské podání na 6:5 do třetice sadu uzavřely. Ve druhém setu získaly vedení 3:1 a v dlouhém gamu při podání Krejčíkové odvrátily tři brejkboly. Zápas ukončily bez komplikací, na volej Siniakové soupeřky nedosáhly.

"Podaly jsem velice dobrý výkon a soustřednější než v minulých zápasech. V důležitých momentech jsme byly agresivnější a šly jsme si pro vítězství. Dobře jsme servírovaly i returnovaly. Je super být zase ve finále," řekla Krejčíková.

Siniaková s Krejčíkovou můžou jako první dámský pár po 15 letech vyhrát čtyřhru na antukovém Roland Garros a ve Wimbledonu v jednom roce. Naposledy to dokázaly Belgičanka Kim Clijstersová s Japonkou Ai Sugijamaovou v roce 2003.

Tenisový grandslamový turnaj Wimbledon v Londýně

(tráva, dotace 34 milionů liber):

Muži

Dvouhra - semifinále:

Anderson (8-JAR) - Isner (9-USA) 7:6 (8:6), 6:7 (5:7), 6:7 (9:11), 6:4, 26:24.

Smíšená čtyřhra - semifinále:

Melicharová, Peya (11-USA/Rak.) - Srebotniková, Venus (9-Slovin./N. Zél.) 6:4, 6:4, Azarenková, J. Murray (Běl./Brit.) - Dartová, Clarke (Brit.) 6:2, 6:2.

Ženy:

Čtyřhra - semifinále:

Peschkeová, Melicharová (12-ČR/USA) - Dabrowská, Sü I-fan (6-Kan./Čína) 6:3, 4:6, 7:5,Krejčíková, Siniaková (3-ČR) - Rosloská, Spearsová (Pol./USA) 7:5, 6:4.